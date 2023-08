Cabo Verde inaugura embaixada e secção consular em São Tomé e Príncipe

​Cabo Verde vai inaugurar, no sábado, uma embaixada e secção consular em São Tomé e Príncipe, à margem da deslocação do primeiro-ministro à cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que decorre no domingo na capital são-tomense.

“Este passo representa uma clara evolução no serviço consular, um maior aproximar à nossa significativa comunidade de cabo-verdianos e seus descendentes radicados no país e, acima de tudo, um marco no fortalecimento das relações bilaterais entre ambas as nações”, lê-se em comunicado do Governo, sobre a representação diplomática já existente naquele país.

Ulisses Correia e Silva tem na agenda encontros com a comunidade cabo-verdiana residente em São Tomé e Príncipe, havendo visitas programadas a diversos distritos.

Com a cimeira da CPLP como pano de fundo, o líder do Governo terá encontros de alto nível com individualidades locais, incluindo o seu homólogo, Patrice Trovoada, e o Presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, acrescenta.

Estão ainda na agenda de Ulisses Correia e Silva - que arranca na sexta-feira - várias reuniões estatutárias, “entre as quais se destacam debates sobre a segurança alimentar e nutricional da CPLP e o impacto ambiental das alterações climáticas, tendo em vista o contexto político-económico global”.

Acompanha o primeiro-ministro, nesta missão, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares.

Em entrevista à Lusa, o líder da diplomacia cabo-verdiana disse na terça-feira que espera “passos concretos” para reforçar a cooperação económica, entendendo que a criação de um banco de investimentos seria uma “excelente medida”.

A CPLP, que integra Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, realiza a XVI conferência de chefes de Estado e de Governo, em São Tomé e Príncipe, no próximo domingo, sob o lema "Juventude e Sustentabilidade".