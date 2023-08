PR propõe reflexão profunda sobre preocupações dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento

​O Presidente da República José Maria Neves propôs esta quarta-feira, uma reflexão profunda sobre as preocupações dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEID) de forma a encontrar mecanismos e critérios próprios e específicos para o desenvolvimento desses Estados.

O repto foi lançado pelo Chefe de Estado, ao ser questionado pelos jornalistas, sobre a reunião inter-regional de preparação da IV Conferência das Nações Unidas sobre Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS, sigla em inglês), que decorre na Cidade da Praia de hoje a sexta-feira, 01 de Setembro, considerou que Cabo Verde está a dar um contributo para acelerar o ritmo de desenvolvimento dos SIDS.

“E extremamente importante que Cabo Verde contribua para a reflexão sobre essas matérias, os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento têm muitas preocupações que têm a ver com o financiamento do desenvolvimento, por exemplo, os elevados custos de infra-estruturação, a reduzida capacidade de autofinanciamento, a reduzida capacidade de endividamento”, apontou.

O PR, que recebeu em audiência o subsecretário geral para os Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, Li Junhua, sublinhou que esses constrangimentos têm a ver também com o elevadíssimo custo da logística, dos transportes aéreos e marítimos, constrangimentos esses, que no seu entender, acabam por restringir o processo de desenvolvimento dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento.

Por outro lado, acrescentou que existem ainda desafios a nível do financiamento da educação, da saúde, da segurança e da problemática das mudanças climáticas.

Neste sentido, defendeu que é necessário fazer uma reflexão e, juntamente com os organismos internacionais e o sistema das Nações Unidas, encontrar mecanismos e critérios próprios específicos para o desenvolvimento dos pequenos estados insulares.

Por seu turno o subsecretário-geral para os Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, Li Junhua, que se encontra no País para participar na reunião inter-regional de preparação da IV Conferência das Nações Unidas sobre SIDS, agradeceu ao arquipélago por acolher este evento, lembrando que a ONU é parceiro de Cabo Verde desde a sua independência.

“Com certeza seremos fortes parceiros com Cabo Verde nos seus esforços para a erradicação da pobreza e para cumprir seu papel no desenvolvimento resiliente e na inclusão social”, salientou.

Li Junhua prometeu ao Presidente da República que a ONU está comprometida com Cabo Verde e com os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento em desenvolverem e adoptarem um mapa de trabalho focado em acções concretas para a próxima década.

A reunião, que contará com a participação de altos representantes do sistema das Nações Unidas, representantes de fundos, programas e agências da ONU, países parceiros e Estados membros das Nações Unidas, além de instituições financeiras internacionais, terá como foco central a discussão sobre a implementação do Samoa Pathway.

Adoptado em 2014, este plano delineou estratégias para o desenvolvimento sustentável dos SIDS, levando a reunião a avaliar o progresso feito até ao momento e a abordar os desafios remanescentes.

Durante a conferência serão debatidos temas como o financiamento para o desenvolvimento, a sustentabilidade da dívida e um sistema de monitoramento e avaliação para o próximo programa de cooperação com os SIDS.

A preparação para as sessões de negociação em Nova York, em 2024, também estará em destaque enquanto os SIDS buscam identificar as suas prioridades de desenvolvimento para a próxima década.