Prisão preventiva para nigeriano detido com mais de 159 gramas de cocaína no porto da Praia

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva a um cidadão nigeriano detido, em flagrante delito, quando preparava para embarcar do porto da Praia para as ilhas de Boa Vista, Sal, São Nicolau e São Vicente com mais 159 gramas de cocaína.

De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, divulgado hoje, o suspeito de 30 anos de idade foi detido no passado dia 03 de Outubro. O indivíduo preparava para embarcar do Porto da cidade da Praia com destino às ilhas da Boavista, Sal, São Nicolau e São Vicente. O mesmo estava na posse de 159,204 gramas de cocaína (HCL), com elevado grau de pureza, que ocultava no interior das roupas íntimas que trajava.

