Fogo acolhe palestra sobre novos desafios na protecção de dados pessoais

A Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) promove na próxima semana na cidade de São Filipe, ilha do Fogo, uma palestra intitulada “A protecção de dados pessoais; novos desafios”.

Segundo uma nota de imprensa da CNPD, a palestra tem por objectivo reforçar a protecção de dados pessoais dos cidadãos e transmitir confiança aos responsáveis pelo tratamento de dados em ordem a ganhos de conhecimento no domínio da protecção de dados pessoais.

Durante a palestra vão ser debatidas e analisadas as novas obrigações da Administração Pública no que concerne à protecção de dados, os deveres dos responsáveis pelo tratamento no caso dos sistemas de videovigilância, e a protecção de dados das crianças e dos adolescentes no ambiente digital, sendo que a mesma será aberta aos cidadãos e responsáveis pelo tratamento dos dados.

Segundo a programação, após a cerimónia de abertura que contará com intervenções do representante da CNPD e do presidente da edilidade de São Filipe, serão analisados temas como “protecção de dados: novas obrigações da Administração Pública”, “videovigilância: obrigação do responsável pelo tratamento” e “protecção de dados das crianças e dos adolescentes no ambiente digital”, seguido de debate.