Governo aberto a analisar reivindicação sobre necessidade de um hospital em Porto Novo

A ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, manifestou hoje a abertura do Governo em avaliar a reivindicação dos porto-novenses sobre a necessidade da construção de um hospital no município do Porto Novo, em Santo Antão.

“Vamos analisar, sabemos quais são os desafios. Temos toda a abertura para analisar os desafios e lá onde houver a necessidade de corrigir estaremos a corrigir para o bem das pessoas. Temos de ter a humildade de ouvir as reivindicações das pessoas e analisarmos conjuntamente para podermos encontrar as soluções”, disse Filomena Gonçalves.

A construção de um hospital na cidade do Porto Novo e do centro de saúde na Ribeira das Patas figuram-se entre os projectos mais desejados pelos porto-novenses no sector da saúde, conforme constatou a Inforpress.

O município do Porto Novo, com pouco mais de 16 mil habitantes e ocupando uma área de 558 quilómetros quadrados (dois terços da ilha de Santo Antão) dispõe, há 22 anos, de um centro de saúde que, segundo as autoridades sanitárias, está, há muito tempo, no limite da sua capacidade.

A ministra da Saúde referiu-se à carta sanitária de Santo Antão que prevê um hospital regional, que se situa na Ribeira Grande, e os centros de saúde nos outros municípios que, avançou, trabalham em complementaridade em termos de seguimento e evacuações de doentes.

A governante, que falava à imprensa no final de uma visita a Santo Antão, manifestou a sua satisfação com o funcionamento das estruturas de saúde na ilha que, conforme disse, dispõem de “uma equipa de profissionais dedicados”.