Dia do Professor cabo-verdiano: SIPROFIS alerta que falta de resolução dos problemas da classe pode impactar fim e início do ano lectivo

Em comemoração ao Dia do Professor cabo-Verdiano, celebrado hoje, o SIPROFIS (Sindicato de Professores - Ilha de Santiago) e o SINDPROF (Sindicato Democrático dos Professores) apontaram os desafios da classe, enfatizando a necessidade de reformas para melhorar o status e as condições dos professores. Ambos os sindicatos apelaram ao governo a agir, alertando que a falta de resolução dessas questões pode ter impactos no fim do ano lectivo e no início do próximo.

Através do Facebook, o sindicato apontou como desafios o congelamento da carreira que afecta os professores há mais de uma década, incluindo a inclusão automática de mestres e doutores, promoções automáticas devido ao congelamento na carreira ou à falta de oportunidades de desenvolvimento profissional (já que os professores em Cabo Verde não têm sido promovidos nas suas carreiras), e tratamento justo em relação a subsídios para manter carga horária completa, com pagamentos retroactivos desde 2018.

Durante uma reunião com o Ministério da Educação em 19 de Abril de 2024, o SIPROFIS afirma que discutiu essas questões e propôs soluções para aprimorar as perspectivas de carreira e o bem-estar financeiro dos professores. O sindicato também abordou a transição dos professores de Referência 8A (professores assistentes) para Referência 9A (professores de EBO ou ES Nível I) após cinco anos de serviço, conforme o estatuto do pessoal docente, e a necessidade de melhorias salariais para garantir salários dignos aos professores, reconhecendo o seu papel crucial na sociedade.

“Apesar dosprogressos significativos nessas áreas, a questão salarial ainda não foi resolvida, devido à ausência do Primeiro-ministro e o Vice-primeiro-ministro e ministro das finanças que encontram fora do país. Esta situação tem causado de uma forma generalizada a desmotivação dos professores e afetado diretamente a qualidade da educação no país”, escreveu o SIPROFIS.

O SIPROFIS convocou o governo a agir com prudência e resolver prontamente essas questões de longa data, garantindo que os professores recebam uma compensação justa e condizente com as suas contribuições para a educação.

“Caso os problemas persistirem, todos os professores são chamados a se unir numa luta robusta, seja por meio dos sindicatos ou por iniciativas do colectivo nas escolas.Lembramos que essa luta não afecta apenas os professores, mas também pode impactar o fim do ano lectivo e o início do novo ano escolar, lê-se.

Também numa mensagem no Facebook, o SINDPROF reiterou a necessidade de motivar, valorizar e reconhecer os professores, frisando que um país que não valoriza os seus educadores está fadado ao fracasso.

“O Dia do Professor Cabo-verdiano é uma data que constitui uma importante ocasião para as autoridades afins, os professores, discentes e a própria sociedade civil no geral refletir, para juntos encontrarmos fórmulas ou medidas eficazes e eficientes para alguma superação reconhecendo o papel do professor como elemento preponderante da sociedade e agente ativo no desenvolvimento social”, consta.

O SINDPROF reiterou o seu compromisso em defender os interesses e direitos dos professores, incentivando a colaboração e o diálogo construtivo para alcançar melhorias significativas na educação e na valorização dos profissionais da área.