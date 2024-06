Novos casos de dengue aumentaram na última semana

​Cabo verde regista 700 casos confirmados de dengue e 1500 suspeitos. Informação avançada à imprensa pela presidente do INSP, Maria da Luz Lima, à margem do lançamento da campanha “Unidu Contra Moskitu, pa Saudi di tudu Algen”, que alerta patra uma aumento de caos na ultima semana

A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública aponta para um aumento de casos na última semana.

“O total de casos suspeitos são cerca de 1.500, os casos confirmados são cerca de 700. O que temos vivenciado é que a epidemia tem diminuído, a curva epidémica, digamos assim, tem estado a diminuir, mas na semana passada já houve um ligeiro aumento. Então, neste momento, é estratégico realmente reforçarmos, porque nós temos que terminar com essa epidemia antes das chuvas!, frisou Maria da Luz Lima.

A ilha do Fogo regista uma situação “mais crítica”.

“São Filipe, Mosteiros e Praia são os três municípios que desde o início têm liderado esse processo, o mais preocupante, a meu ver, é a Ilha do Fogo, que é mais afetada, se nós compararmos a Ilha do Fogo e a de Santiago, e, portanto, há que ver os hábitos que as populações utilizam”, alerta.

A presidente do INSP reforça que o apelo para o combate ao mosquito transmissor e sublinha que esta luta não é somente da responsabilidade do Ministério da Saúde, que precisa da colaboração de toda a população.