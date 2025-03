Ministro da Saúde declara fim da epidemia de dengue

O ministro da Saúde anunciou hoje o fim da epidemia de dengue em Cabo Verde.

“A dengue acaba de terminar o seu episódio epidémico e, a Presidente (do INSP) já fez a declaração hoje da eliminação do episódio de dengue para este ano”, declarou à imprensa à margem da Formação dos profissionais, para o uso dos novos equipamentos de equipamentos Telemedicina.

Por seu turno a presidente do INSP, Maria da Luz Lima alertou no entanto, que é necessário continuar com as medidas de prevenção, uma vez que os mosquitos continuam a existir e podem voltar a proliferar.

“O mosquito vai se reproduzindo, obviamente que em menor grau, mas continua por aí. Então, se baixar a guarda, as coisas podem voltar ao anterior” reiterou.

O primeiro caso deste último surto da Dengue foi registado em Novembro de 2023.

Nos últimos meses a Dengue afectou várias ilhas do arquipélago e mobilizou as autoridades sanitárias para a adopção de medidas de controlo e prevenção. Em Setembro de 2024, entretanto, o Governo declarou situação de contingência em todo o país, durante dois meses, face ao risco de aumento dos casos de dengue provocados pelas chuvas, que na altura ascendia 6 mil.

O último Boletim Epidemiológico do dia 17 de Fevereiro dava conta de 18.734 casos confirmados, 27.935 casos suspeitos e oito óbitos.

A primeira epidemia da doença no país foi em 2009 com 21.000 casos e seis óbitos, todos na ilha de Santiago.