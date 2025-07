Construção Hospital Nacional arranca em 2026, garante ministro da Saúde

O início da construção do Hospital Nacional de Cabo Verde (HNCV) está previsto para meados de 2026. A garantia foi dada hoje pelo ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, que reforça tratar-se de uma infraestrutura estruturante para o país e não apenas para cumprir promessas de legislatura.

“Em Setembro apresentará as propostas para serem concursadas. Em Dezembro, as propostas serão entregues e, em meados do próximo ano, iniciar-se-á a construção do Hospital Nacional. O hospital não é para a legislatura, o hospital é para Cabo Verde, para responder à demanda”, afirmou o ministro aos jornalistas, após a apresentação do projecto do HNCV.

Segundo Jorge Figueiredo, só agora foi possível encontrar a estratégia adequada para a concretização do projecto, que será realizado em duas fases e de acordo com as condições financeiras do país.

Com um total de 144 camas, distribuídas pelas principais áreas clínicas — medicina geral, oncologia, cardiologia e neurotraumatologia —, o novo hospital implicará um investimento de 246 milhões de dólares (cerca de 23.094.037.200 escudos cabo-verdianos).

A construção será feita em duas fases. Na primeira, o custo será de 180 milhões de dólares (16.898.076.000 escudos), enquanto a segunda fase deverá representar um custo superior a 68 milhões de dólares (6.383.717.600 escudos). A estimativa dos encargos anuais é de 36,6 milhões de dólares (3.435.620.760 escudos) na primeira fase e de mais de 20 milhões de dólares (1.877.493.200 escudos) na segunda.

A esses valores somam-se 55 milhões de dólares (5.167.101.300 escudos) anuais destinados ao funcionamento da unidade hospitalar.

“Não é uma infra-estrutura qualquer. É uma infra-estrutura para servir os cabo-verdianos e poder responder com qualidade”, sublinhou o governante.

De acordo com o projecto apresentado esta segunda-feira, o desenvolvimento do HNCV será feito de forma faseada, de modo a prestar os cuidados de saúde considerados mais urgentes, sem excluir a possibilidade de expansão futura.

A primeira fase será dedicada aos cuidados de saúde nas áreas de oncologia e cardiologia. A segunda fase acrescentará serviços de neurologia, ortotraumatologia, cirurgia electiva e cirurgia vascular.

A fase inicial prevê cerca de 20 mil metros quadrados de construção, com 44 camas: 15 de cardiologia, 10 de oncologia vascular, sete de internamento geral privado e 12 de cuidados intensivos.

Está ainda prevista a instalação de 20 gabinetes de ambulatório, quatro blocos cirúrgicos, um equipamento de angiografia e fluoroscopia, bem como as valências de Hospital de Dia e consulta externa.

Na segunda fase, serão acrescentados mais 10 mil metros quadrados de construção e 74 camas: 10 para ortotraumatologia, 10 para neurocirurgia, cinco para cirurgia, 25 de internamento geral, 14 de cuidados intensivos e 10 camas de observação. Serão ainda instalados 10 gabinetes de ambulatório e seis blocos cirúrgicos.