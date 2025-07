Evacuações médicas já custaram 3,52 milhões de contos no primeiro trimestre de 2025

O Estado gastou, só no primeiro trimestre de 2025, 3,52 milhões de contos com evacuações médicas para o exterior, revelou hoje o ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, durante a apresentação do projecto do futuro Hospital Nacional de Cabo Verde.

“Temos constatado o crescimento acentuado e contínuo da evacuação para o exterior, nomeadamente para Portugal. Só em 2025, o número de evacuações contratualizadas com Portugal é de 300 doentes por ano, entretanto temos aumentado sucessivamente o número de doentes evacuados. Actualmente, estamos a evacuar o triplo. Isto é, 300% mais do que o previsto no contrato”, disse

Segundo Jorge Figueiredo, entre as especialidades que mais pesam no orçamento do Estado destacam-se a cardiologia, oncologia e oftalmologia, que juntas representaram 627 mil contos apenas nos primeiros três meses deste ano.

Ainda assim, mais de 400 pacientes continuam em lista de espera para evacuação, sublinhou.

Esta realidade, segundo o ministro, demonstra a urgência de reforçar a capacidade de resposta interna do Sistema Nacional de Saúde.

“Isso determina claramente a necessidade de investirmos a nível nacional para respondermos com qualidade a esta situação”, frisou.

Como resposta ao problema, o Governo decidiu avançar com a construção do Hospital Nacional de Cabo Verde, uma infraestrutura que será a referência hierárquica máxima do sistema de saúde nacional.

O hospital será moderno, equipado com novas tecnologias e contará com recursos humanos altamente qualificados, com serviços especializados que actualmente não existem ou são insuficientes no país.

“O hospital irá fornecer serviços médicos e cirúrgicos altamente especializados e contribuir para reduzir consideravelmente o número de evacuações para o exterior”, assegurou o ministro.

Paralelamente, está em curso um plano estratégico de formação médica e em especialidades no país, com base no próprio hospital nacional. A intenção é criar um programa avançado de formação especializada, com foco em áreas ainda não existentes em Cabo Verde, promovendo a autossuficiência em termos de quadros e reduzindo a dependência externa.

“O hospital servirá também como espaço de ensino, de troca de experiências, de realização e publicação de estudos, e de absorção de novas tecnologias. Será, portanto, um centro de inovação”, explicou.

O ministro da Saúde reconheceu ainda que, apesar dos avanços registados no setor, os actuais hospitais centrais não conseguem responder a todas as exigências que motivam as evacuações.