Dengue: Casos continuam a aumentar na Praia – delegada de Saúde

A delegada de Saúde da Praia, Ulardina Furtado, avançou hoje que os casos de dengue na capital do país continuam a aumentar, com uma média de sete a oito casos por dia.

Esta responsável, que falava à Inforpress para fazer o ponto de situação da doença, adiantou que, nas últimas semanas, a incidência da dengue na cidade da Praia tem apresentado uma tendência ascendente.

"Nas últimas três a quatro semanas temos tido um aumento com registo de sete a oito casos por dia, e este aumento justifica-se também com o aproximar do Verão e com o aumento da temperatura, o que é favorável para mosquitos quando encontram um lugar com água”, apontou.

Para reforçar o combate contra a doença, lembrou que iniciaram a 03 de Junho a campanha de pulverização intradomiciliar no concelho da Praia e foi reforçada a 17 do mesmo mês com mais de 80 militares.

A ideia, segundo a delegada de Saúde, é reverter este quadro daqui a 10 dias.

Por outro lado, tem apelado também à população no sentido de tomarem o máximo de cuidado com os reservatórios de água de modo a evitar situações que permitam criar focos de mosquitos.

"Pedimos a todos que permitam que os nossos agentes de luta antivectorial entrem nas vossas casas para fazer o tratamento de todos os focos que podem existir dentro de casas e nos arredores”, precisou.

Segundo Ulardiana Furtado, se todos manterem os lugares que têm água para uso bem conservados e descartarem a água que não precisam, vai ser possível diminuir os viveiros de mosquitos e a transmissão de doença, que é transmitida por mosquitos que se encontram dentro das casas.

Em relação a outras doenças que podem surgir nesta época, como a diarreia, apelou às pessoas a tomarem cuidado com a higiene quer dos alimentos como das mãos, principalmente com as crianças que são mais vulneráveis perante este tipo de doenças transmitidas de mão para a boca.