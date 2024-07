PM destaca progresso de Cabo Verde no cumprimento dos ODS

O Primeiro ministro Ulisses Correia e Silva considera que o país se encontra num bom ritmo em termos do cumprimento dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, mas ressalta que o alcance de todos os objetivos implica ter recursos

O Primeiro ministro Ulisses Correia e Silva considera que o país se encontra num bom ritmo em termos do cumprimento dos ODS, mas ressalta que o alcance de todos os objetivos implica ter recursos.

Afirmação proferida na manhã desta terça-feira, após o término do encontro que manteve com a Equipa das Nações Unidas no país.

“Estamos num bom ritmo, como eu disse todas estas crises acabaram por atingir aquilo que seria o percurso normal, mas estamos empenhados em acelerar e atingir na medida do possível, o nível relativamente bom daquilo que são os 17 objetivos definidos(...), implica recursos sim porque quanto mais recurso disponibilizados em menos tempo maior produção de resultados , mas com o sistema das Nações unidas ao trabalhamos apenas com financiamento, mas também com assistência técnica , na capacitação no apoio a elaboração de projectos que sejam depois apresentadas para as instituições financeiras internacionais”, afirmou.

O chefe do governo considera ainda que a definição de objectivos e a forma de alcançá-los é um passo importante para a realização dos ODS.

“Definindo o caminho, os objectivos e a forma de atingir estes objectivos, a plurianualidade , cria a possibilidade de termos a previsibilidade, estabilidade, com que recursos vamos contar para podermos fazer as transformações estruturais que são necessárias, este é um caminho que seguramente vai percorrer o seu trâmite e é uma necessidade global particularmente dos países em desenvolvimento”, frisou.

A Representante das Nações Unidas em Cabo Verde, Patrícia Portella, afirma que o país está bem avançado em termos do cumprimento dos ODS, mas alerta que ainda existem desafios a serem ultrapassados

“Cabo Verde está numa posição diferenciada com avanço importante em alguns ODS nomeadamente em redução da pobreza, em relação a saúde, educação e outras áreas, porém sabemos que há desafios ainda. em relação aos desafios ficou muito claro que o quadro de cooperação das Nações Unidas com este país, que é completamente alinhado ao ppds 2 e aos planos do país precisa ser acelerados a partir daquilo que estamos chamando de “as transações”, ou os aceleradores de ODS então a grande mensagem que sai hoje é que precisamos estar às trabalhar ainda mais próximos como sistema das Nações Unidas , buscando cada vez mais as sinergias e articulações entre as agências e os parceiros de desenvolvimento para melhor apoiar o país nos próximos passos de desenvolvimento”, avançou

O Encontro de Alto Nível com a Equipa das Nações Unidas no País vai ter um carácter anual visando o reforço e identificação de novas oportunidades e estratégias de desenvolvimento, incluindo a mobilização de financiamento para iniciativas nacionais face aos desafios locais, regionais e globais.