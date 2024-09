Governo inaugura 1.ª fase de programa de mobilização de água do mar para a agricultura

No sábado, 14 de Setembro, o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, inaugurou a primeira fase do Programa de Mobilização de Água para Agricultura em São Domingos, um projecto que combina o uso de água do mar dessalinizada com energias renováveis visando transformar a produção agrícola no país tornando-a menos dependente das chuvas.

“Dispomos de um vasto recurso de água do mar. Contudo, enfrentamos uma escassez de água pluvial, que é bastante irregular. Assim, o nosso foco tem sido captar a água do mar e transformá-la em água potável, a ser posteriormente utilizada na irrigação agrícola”, escreveu o Primeiro-ministro, no Facebook.

Correia e Silva destacou que a utilização de energias renováveis, como a solar, tem sido fundamental para a redução dos custos de produção de água. “Complementando este processo com energias renováveis, como o aproveitamento solar, conseguimos reduzir significativamente o custo de produção de água. Desta forma, os agricultores não ficam exclusivamente dependentes do período das chuvas”, afirmou.

A primeira fase do programa abrange várias localidades de São Domingos, incluindo Baía, Achada Baleia, Praia Baixo, Castelo Grande, Praia Formosa, Milho Branco, Variante e Nora.

O objectivo é garantir que, com ou sem chuvas, a agricultura continue a prosperar, proporcionando maior estabilidade e regularidade na produção agrícola.

Além de São Domingos, o governo está a implementar projectos semelhantes em outros concelhos.

“Estamos a desenvolver projectos semelhantes em outros locais, como em Santa Cruz, que estará operacional em breve, e em São Vicente, Porto Novo, Boa Vista e Maio”, informou o governante.

Ulisses Correia e Silva reforçou ainda a importância das energias renováveis e dos recursos marítimos para enfrentar a insegurança alimentar e melhorar a produção agrícola, essencial para o desenvolvimento de Cabo Verde.

“Em Cabo Verde, devido à influência do Sahel, somos particularmente vulneráveis a secas severas. A nossa abundante energia solar e os recursos marítimos são essenciais para enfrentar a insegurança alimentar e melhorar a produção agrícola, importante para o desenvolvimento do país”, prosseguiu.

O investimento total no programa, que abrange várias ilhas do arquipélago, é de 42 milhões de euros, financiados mediante uma parceria com a Hungria, e estão alinhados com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), incluindo a erradicação da pobreza e da fome.

Em Outubro de 2021 o Primeiro-ministro anunciou, no parlamento, que a Hungria ia fornecer a Cabo Verde duas centrais de dessalinização ao abrigo da linha de financiamento para mobilização de água ao sector agrícola.

Já em 2022, a Hungria enviou os primeiros equipamentos de dessalinização para instalar na ilha de Santiago, que permitiriam produzir 1.100 metros cúbicos de água potável por dia.

Em causa está uma linha de crédito de 35 milhões de euros do Eximbank Hungary, banco estatal húngaro que fomenta as exportações e importações do país europeu, que visa mobilizar água para o sector agrícola nacional, envolvendo empreitadas em condutas adutoras, numa primeira fase, e depois na modernização das maiores estações de tratamento de água do arquipélago – entre outros investimentos –, num contexto de períodos de secas cíclicas que Cabo Verde tem enfrentado, como nos últimos anos.

Na altura, “para reforçar a cooperação técnica”, esteve nesse país europeu uma equipa pluridisciplinar cabo-verdiana constituída por elementos das empresas estatais Água de Rega (AdR) e Electra, de produção e distribuição de água e electricidade.

Relativamente à estação de dessalinização de água em São Domingos, estava previsto ser inaugurada em Julho deste ano.

No mês de Maio, durante uma visita às obras da estação, o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, disse que a dessalinizadora implementada irá produzir 2.200 m³ de água por dia, e é a primeira das que vão ser instaladas no país, sendo que numa primeira fase vai beneficiar três municípios, designadamente, São Domingos, Santa Cruz, São Lourenço dos Órgãos.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1190 de 18 de Setembro de 2024.