Sindicato espera adesão de 70% à greve dos profissionais de saúde

O representante do Sintap estimou hoje uma adesão de 70% à greve de três dias no sector que começa na quarta-feira.

"A nossa expectativa é ter uma adesão de 70% dos profissionais na greve", disse à Lusa o secretário nacional dos Sindicatos da Administração Pública (Sintap), Luís Lima.

A greve de três dias arranca às 08:00 de 31 de Julho e termina às 08:00 de 03 de Agosto, e acontece após falta de acordo entre o sindicato e o Governo sobre o aumento salarial e outros pontos.

A paralisação vai afectar todos os departamentos e serviços de saúde nas nove ilhas habitadas de Cabo Verde e abrange todas as classes profissionais que exercem funções nas respectivas estruturas de saúde.

Entre as reivindicações dos profissionais de saúde estão a aprovação e implementação dos PCFR (Plano de Carreiras, Funções e Remunerações) das carreiras médicas, de enfermagem e do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), com efeito retroactivo a Janeiro de 2024.

Além disso, querem ainda negociar o nível de enquadramento das carreiras nos grupos de enquadramento funcional e o recrutamento de médicos recém-formados em regime de continuidade de formação para os integrar em serviços específicos.

Em Cabo Verde, existem cerca de 4.000 profissionais de saúde, filiados em sete sindicatos.