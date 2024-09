ICIEG defende ambiente político igualitário e equitativo para construir uma sociedade cada vez mais democrática

A presidente do Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade do Género (ICIEG), Marisa Carvalho, defendeu hoje um ambiente político igualitário e equitativo visando a construção de uma sociedade cada vez mais democrática.

Marisa Carvalho falava na abertura da Jornada de Reflexão Política, fomentada pelo Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género em parceria com o Escritório Conjunto do PNUD, UNICEF e UNFPA, no âmbito da comemoração do Dia Internacional da Democracia, assinalado a 15 de Setembro.

A jornada tem como propósito promover o diálogo e a reflexão sobre a participação política em Cabo Verde, sob a lente do género e, consequentemente, identificar os desafios e as estratégias possíveis para uma representação democrática plural, inclusiva, paritária e participativa nos espaços de tomadas de decisão.

Segundo aquela responsável, para que este exercício seja praticado na sua plenitude há que garantir que as condições sociais, económicas e culturais sejam as desejáveis.

“Quem não possui informações sobre os seus direitos e os seus deveres, não pode participar conscientemente numa cidadania activa. Estamos numa caminhada de construção de condições que permitam superar os diversos desafios que ainda persistem na assunção de uma democracia plena”, considerou.

Admitindo que “muitos passos” já foram dados, a mesma fonte entende que é necessário continuar para que por um lado o que já foi alcançado não seja posto em causa e o que ainda falta seja alcançado.

“Por isso estamos aqui hoje numa jornada de reflexão sobre género e política que se pretende participativa esclarecedora, mas principalmente que aponte caminhos para a construção de uma via cada vez mais representativa e igualitária”, concretizou.

Marisa Carvalho, concluiu, analisando que o exercício político, consciente, livre, responsável e consequente é base de um sistema democrático saudável onde todos os membros de uma sociedade estão representados de uma forma justa e igualitária.

Por seu lado, o representante do Escritório Conjunto do PNUD, UNICEF e UNFPA, David Matern, começou por notar que 15 de Setembro, Dia Internacional da Democracia, é uma data fundamental para todo o sistema das Nações Unidas, um dos pilares fundamentais da sociedade e que “merece constante reflexão” para seu contínuo aprimoramento.

“Um dos pilares da democracia é a participação efectiva, livre e justa nos processos de decisão política, em plena igualdade de circunstâncias e de género, pelo que este evento, a Jornada de Reflexão sobre Gênero e Política, reveste-se de importância acrescida e no momento oportuno. 2024 é o ano das eleições, onde mais de 3 bilhões de cidadãos em todo o mundo irão às urnas para escolherem os seus representantes”, referiu.

David Matern enalteceu o “papel importante” da sociedade civil e várias organizações não-governamentais que, conforme sublinhou, têm trabalhado para promover a igualdade de género e uma maior inclusão das mulheres na política e na tomada de decisões em Cabo Verde.

As nonas eleições municipais em Cabo Verde, para escolher os autarcas dos 22 concelhos do arquipélago, estão marcadas para 01 de Dezembro próximo.