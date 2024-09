​Ano lectivo 2024-2025 inicia sem sobressaltos

O ano lectivo 2024-2025 começou na segunda-feira, 16 de Setembro, com as escolas da Praia em pleno funcionamento e preparadas para receber alunos e professores, conforme afirmaram directores de vários agrupamentos. Apesar de pequenos imprevistos, a sensação geral foi de um arranque tranquilo e organizado.

Em declarações ao Expresso das Ilhas, Manuel Domingos Tavares, director do Agrupamento 3 da Praia, que inclui a Escola Secundária Pedro Gomes, a Escola Eugénio Tavares e a Escola Nova Assembleia, sublinhou a normalidade do primeiro dia de aulas. Este responsável destacou a recepção aos novos alunos do 7º ano, que ingressaram pela primeira vez na Escola Pedro Gomes.

“Na nossa escola está tudo a postos, todos os alunos estão na sala. Já fizemos a recepção dos novos alunos, sobretudo do sétimo ano. Temos todos os professores disponíveis e o horário foi distribuído desde quinta-feira da semana passada. Iniciamos este ano com 2.694 alunos, um número que ainda pode alterar em função de transferências de última hora”, explicou o director, acrescentando que só a Escola Pedro Gomes conta com 1.274 alunos, do 7º ao 12º ano.

A modernização das infraestruturas também foi destacada. “Este ano, como novidade, teremos quatro salas de computadores disponíveis para os alunos, o que nos permite incluir aulas de informática no 5º e 6º ano. Uma das salas está equipada para teleconferências, facilitando comunicações internacionais e formações à distância”, detalhou. A Escola Eugénio Tavares também passou por requalificação, recebendo nova pintura e melhorias no piso.

Por sua vez, Celina Mendes, directora do Agrupamento 6, que inclui as escolas do Lavadouro, SOS e o Liceu Domingos Ramos, também falou sobre o bom arranque, apesar de pequenos desafios, como alunos que não encontraram o nome na pauta. “Correu bem, tivemos alguns sobressaltos, como alunos que chegaram e não encontraram o nome na pauta, mas é uma situação normal, que será rapidamente resolvida”, afirmou.

Quanto à preparação dos professores, a directora destacou que tudo estava pronto para o início do ano lectivo. “Todos os professores já estão disponíveis nas disciplinas. O agrupamento está preparado com todas as infraestruturas prontas, e fizemos algumas remodelações, como a criação de uma nova sala de informática com 22 computadores, que vai melhorar significativamente as aulas de TIC”, disse a directora.

Celina Mendes ainda mencionou uma parceria com o Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) para a renovação do ginásio do Liceu Domingos Ramos. “Estamos a renovar o piso e a construir um novo balneário, o que vai ajudar os nossos atletas. Esperamos concluir tudo até Dezembro”, revelou.

Já o director da Escola Secundária Constantino Semedo, Luís Barbosa, no Agrupamento 11, comentou que o início das aulas foi mais tranquilo do que o esperado. “Iniciámos bem, praticamente com todos os professores. Estamos com a maioria dos alunos registados no sistema, faltando apenas casos pontuais”, disse Barbosa. A escola, que conta com cerca de 1.000 alunos no liceu e 800 no ensino básico, está equipada com 74 professores no liceu e 134 em todo o agrupamento.

Em termos de infraestrutura, Luís Barbosa reconheceu que ainda há pontos a melhorar, como a placa desportiva e a recuperação de mobiliário escolar. O director destacou a chegada do 12º ano, parte de uma reforma educacional, e a criação de uma nova sala de informática, o Weblab 2, equipada para responder à demanda nas áreas de TIC.

Na mesma linha, Maria Madalena Vaz, directora do Agrupamento 2, que inclui as Escolas 1 e 2 da comunidade de Ponta d`Água, também compartilhou sua visão sobre o primeiro dia.

“Preparamos tudo para receber alunos e encarregados de educação, com sinalizações para orientar os pais, especialmente os do primeiro ano”, explicou. O agrupamento conta com 1.249 alunos e 24 professores no primeiro ciclo, além de 8 professores na Escola 2.

Maria Madalena Vaz mencionou a falta de carteiras como um desafio persistente. “Estamos a reparar cadeiras danificadas, mas é um problema recorrente. Precisamos de mais recursos para melhorar essa questão”, disse. A escola também está em fase de reabilitação, com intervenções nas casas de banho e na cozinha, e medidas provisórias foram adoptadas para atender às necessidades dos alunos.

Em relação à segurança, Vaz destacou a necessidade de maior presença policial nos horários de entrada e saída, especialmente devido à aglomeração de veículos e ao comportamento agitado dos alunos do período da tarde (alunos do 7º até o 9º ano de escolaridade).

Por seu turno, Dulce Santos, responsável pela Escola SOS, afirmou que o início do ano lectivo foi tranquilo. “Preparamos tudo com antecedência, desde os materiais até à organização das turmas e a recepção dos pais, principalmente dos alunos do primeiro ano”, comentou. A escola, com uma equipa de 40 professores, conseguiu garantir um arranque sem falhas.

Dulce Santos também enfatizou a importância da colaboração entre a escola e os encarregados de educação. “Gostaria de apelar aos pais para estarem presentes na vida dos seus filhos. Juntos, escola e família, podemos garantir uma educação de qualidade”, concluiu.

O início do ano lectivo 2024-2025 nas escolas da Cidade da Praia reflecte a preparação cuidadosa das direcções, apesar de desafios pontuais relacionados com infraestruturas e segurança.

