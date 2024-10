“Resposta às alterações climáticas não depende só do Estado”- PR

O Presidente da República adverte que a resposta às alterações climáticas não depende só do Estado. José Maria Neves afirma que é preciso o envolvimento de todos na adaptação e mitigação das mudanças climáticas

O chefe de Estado falava na cerimónia de abertura da conferência sobre as mudanças climáticas, realizada hoje na Praia.

“E nós, como um pequeno estado insular, estamos numa posição privilegiada desta empreitada. Apesar da nossa vulnerabilidade, temos também uma oportunidade de liderar um caminho na adaptação e mitigação às alterações climáticas, promovendo um modelo de desenvolvimento sustentável, que possa ser replicado em outros estados semelhantes. E chamo a vossa atenção para o seguinte, e quero ser aqui muito claro. Essas questões não dependem só do estado, dependem sobretudo da sociedade civil”, afirmou

O Chefe do Estado desafia a sociedade civil a assumir o compromisso em combater as alterações climáticas para que possa impor um novo processo de formalização de políticas publicas.

“O Estado, as políticas públicas, são modelados a partir das dinâmicas sociais, a partir da capacidade de acção e de intervenção da sociedade civil. E é importante que a sociedade civil assuma esses desafios consiga impor novos processos de formação de políticas públicas”, apontou.

José Maria Neves defende que é preciso trabalhar no sentido desestatização da sociedade para que se possa criar políticas públicas que estejam conforme aos nossos interesses e expectativas dos jovens e das gerações futuras

“Devemos trabalhar no sentido da desestatização da sociedade civil cabo Verdiana dando mais autonomia e garantindo mais capacidade de acção aos cidadãos para podermos modelar políticas públicas que estejam conformes os nossos interesses e que estejam conforme às expectativas dos jovens e das gerações futuras”, concluiu.

A conferência de imprensa sobre as Alterações Climáticas é uma iniciativa da Agência Francesa para o Desenvolvimento dos Media, no âmbito do programa TERRA ÁFRICA - formação em jornalismo climático.