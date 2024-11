Cabo Verde inicia implementação de acordo estratégico com Microsoft

Fase de implementação do acordo estratégico com a Microsoft traz inclusão digital, modernização da administração pública e apoio a startups no país.

Segundo informou hoje o executivo, Cabo Verde deu início à fase de implementação do acordo estratégico com a Microsoft, assinado em 2023 durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, numa cerimónia que contou com a presença do Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva.

Esta parceria, que integra Cabo Verde no Programa de Desenvolvimento Digital (DDP) da Microsoft, coloca o país na liderança da transformação digital no continente africano.

A mesma fonte refere que com o fornecimento de oito mil licenças Microsoft 365 para professores e 135 mil para alunos, todas as escolas nacionais terão acesso às mais recentes ferramentas digitais, promovendo a inclusão digital

“Mudanças na Educação: Com a integração de ferramentas como Microsoft Teams e OneNote, professores e alunos terão novos recursos para colaborar de forma mais eficaz, incorporando o ensino à distância e tecnologias digitais inovadoras no currículo”, lê-se no comunicado do Governo.

No que tange à Administração Pública, o Governo afirma que o acordo prevê a sua transformação por meio de soluções baseadas em inteligência artificial (IA) e tecnologia avançada.

Entre os benefícios estão a automatização de processos com o uso de ferramentas como Power Apps e Serviços de Nuvem Azure e a melhoria contínua na cibersegurança com o fortalecimento da Rede Tecnológica Privada do Estado.

A administração pública também vai se beneficiar com as inovações baseadas em IA e a gestão de dados avançada, com soluções de Business Intelligence que facilitarão decisões estratégicas e operacionais em tempo real.

No âmbito do fortalecimento do ecossistema empreendedor, a Microsoft compromete-se a incluir 100 startups cabo-verdianas por ano no Programa de Empreendedorismo para Impacto Positivo.

Conforme a mesma fonte, as startups poderão beneficiar de até 150 mil dólares em créditos para acesso a tecnologias avançadas, incluindo o OpenAI GPT-4.

Ainda relativamente ao empreendedorismo, haverá oportunidades de ‘networking’ global e suporte técnico e recursos educacionais e eventos exclusivos para fomentar a inovação.

“Com o início da fase de implementação do DDP, Cabo Verde está a dar um passo decisivo na sua transformação digital. Este acordo com a Microsoft não só moderniza setores-chave como a administração pública e a educação, mas também cria oportunidades tangíveis para jovens empreendedores, posicionando o país como um hub de inovação digital na África”, consta.