​PR participa no 10.º Fórum da Aliança das Civilizações das Nações Unidas em Portugal

O Presidente da República (PR) participa no 10.º Fórum da Aliança das Civilizações das Nações Unidas (UNAOC), que decorre entre os dias 25 e 27 de Novembro, em Cascais, Portugal. José Maria Neves tem também na agenda um encontro com os líderes das associações cabo-verdianas em Portugal.

Segundo um comunicado da Presidência da República, o evento é coorganizado pela ONU e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, e reunirá entre 1.500 e 2.000 participantes, incluindo altos responsáveis das Nações Unidas, líderes políticos, religiosos e culturais, representantes de organizações internacionais, centros de investigação e sociedade civil.

O comunicado informa que entre os chefes de Estado presentes estão Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa, e Filipe VI, Rei de Espanha.

A cerimónia de abertura do fórum está agendada para às 10h00 de segunda-feira, no Centro de Congressos do Estoril. Às 11h25, conforme a agenda, José Maria Neves participará numa homenagem a Jorge Sampaio, antigo Presidente da República Portuguesa.

No âmbito desta deslocação, destacam-se encontros bilaterais com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, às 18h00 de terça-feira, 26 de Novembro, e com o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, na quarta-feira, 27 de Novembro, às 17h30.

Antes do início oficial da sua agenda no fórum, no dia da sua chegada a Portugal, 25 de Novembro, José Maria Neves terá um encontro com líderes das associações cabo-verdianas em Portugal. A reunião terá lugar no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa.

Este fórum é reconhecido como uma plataforma global para a promoção do diálogo entre culturas e civilizações, sublinhando a importância de iniciativas conjuntas em prol da paz, do respeito mútuo e da diversidade.