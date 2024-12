Governo autoriza aval à IFH para empréstimo destinado à construção de habitações sociais

O Governo autorizou hoje a Direcção-Geral do Tesouro a conceder aval à IFH para garantia de três empréstimos junto da Caixa Económica no valor global de cerca 119 mil contos para construir habitações sociais.

A informação consta da resolução n.º 112/2024 de 19 de Dezembro, publicada hoje no Boletim Oficial.

O montante, conforme explica o documento, servirá para a Imobiliária Fundiária e Habitat (IFH) proceder à construção de habitações sociais em Santo Antão, em Santiago e em São Nicolau.

Desse montante, cerca de 38 mil contos serão canalizados para a construção de 12 habitações sociais nas localidades de Berlim, Branquinho e Corujinha no concelho de Porto Novo, Santo Antão.

Outros 38 mil contos vão financiar a construção de mais 12 habitações sociais na localidade de Achada Fazenda no concelho de Santa Cruz, em Santiago, e os restantes 42.500 contos são para a construção de 12 habitações sociais na localidade de Cacimba no concelho do Tarrafal de São Nicolau.

Conforme o mesmo documento, o prazo global de cada uma das operações financeiras é de 19 anos, em conformidade com o período de utilização do crédito, nos termos aprovados pela Caixa Económica de Cabo Verde.