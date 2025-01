Governo autoriza renovação de aval à Freitas Catering Services para reestruturação de crédito

O Governo autorizou esta segunda-feira, 28, a Direcção-Geral do Tesouro a conceder aval à Freitas Catering Services (FCS), empresa que opera no sector de catering para aeronaves, no valor de 13.631.771 escudos cabo-verdianos para a reestruturação de um crédito contraído junto do Banco BAI Cabo Verde.

No Boletim Oficial desta segunda-feira, foi publicado o despacho que autoriza a prorrogação do aval do Estado concedido à Freitas Catering Services, SA (FCS), no valor de 13.631.771 escudos cabo-verdianos (CVE), para a reestruturação de um crédito contraído junto do Banco BAI Cabo Verde, SA. Segundo o Governo, a medida surge na sequência do impacto que a crise económica internacional teve na actividade da FCS, especialmente nas ilhas do Sal e Boa Vista, devido à paralisação das ligações aéreas internacionais. A empresa viu-se confrontada com constrangimentos de tesouraria resultantes de incumprimentos por parte dos seus clientes. A mesma fonte explica que com o aval renovado, o prazo total da operação será alargado para 42 meses, permitindo uma melhor gestão dos fluxos financeiros e o cumprimento do novo plano de reembolso acordado com o banco credor. O empréstimo inicial, no montante de 22 milhões de escudos, foi utilizado para reforçar a tesouraria e facilitar a retoma da actividade da empresa.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.