​Presidente da República e Primeira Dama celebram Natal com crianças com necessidades especiais

O Presidente da República e a Primeira Dama celebram hoje, 23, o Natal com as crianças com necessidades especiais, na cidade da Praia. Participam nesta celebração cerca de 60 crianças de instituições como Colmeia, Acarinhar e Casa Primavera.

Segundo uma nota da Presidência da República, será um momento especial de celebração natalícia no Centro de Reabilitação da Federação Cabo-verdiana das Associações das Pessoas com Deficiência (FECAD). A mesma fonte indica que esta iniciativa reflecte o compromisso do Presidente da República com a inclusão e o bem-estar das crianças. "Este gesto solidário reforça o espírito natalício de união, esperança e amor ao próximo, que o Casal Presidencial deseja partilhar com estas crianças e as suas famílias”.

