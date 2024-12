São Vicente: Festas de Natal decorrem na tranquilidade – Polícia Nacional

As festividades do Natal, em São Vicente, decorreram de forma tranquila, sem qualquer ocorrência digna de registo, tal como avançou hoje, à Inforpress, o subintendente Elvis Leite, da Polícia Nacional.

A garantia foi dada pelo porta-voz da corporação, o subintendente Elvis Leite, que exortou a população a continuar a colaborar para que não haja ocorrências até o final do ano.

Neste momento, depois dos dias, 24 e 25, com celebrações no seio familiar, os são-vicentinos preparam-se para as festas do réveillon, que vão ser festejadas de diversas maneiras.

Entre estas, as festas realizadas por instituições, também por grupos nas diversas zonas, algo que se torna mais incomum, e ainda o fim de ano na Rua de Lisboa, organizado pela Câmara Municipal de São Vicente.

Segundo informações da edilidade, este ano o evento decorrerá durante quatro dias, de 28 a 31 de Dezembro.

Sob o lema “Uma cidade, quatro noites, mil emoções”, a mesma fonte prometeu trazer a São Vicente “grandes artistas nacionais e internacionais” para a festa de passagem de ano e anúncio de 2025 “com o espírito vibrante que só Mindelo tem”.

Quanto aos nomes dos artistas, ainda não foram divulgados, mas os responsáveis da câmara municipal asseguraram mais detalhes nos próximos dias.

Em 2023, a festa contou com actuações de artistas como Batchart, Mo Kalamity & The Wizards, Dynamo, Serenata & Artistas Convidados, Djodje, Nelson Freitas, Plutónio e Elji Beatzkilla que actuaram nos dias 30 e 31 de Dezembro.