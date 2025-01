​Cabo Verde e China formalizam acordo de 2,9 milhões de contos

Cabo Verde e a República Popular da China assinaram, hoje, um acordo de Cooperação Económica e Técnica, que prevê um financiamento de 200 milhões de Yuans Renminbi (cerca de 2,9 milhões de contos), destinados a projectos prioritários como a expansão do sistema de videovigilância em sete cidades, a modernização do sector da saúde e a construção de infraestruturas educacionais e técnicas no país.

Na sua intervenção, a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Miryan Vieira, enalteceu a excelência das relações bilaterais e afirmou que o acordo reflecte os compromissos firmados no Fórum de Cooperação África-China, realizado em Setembro passado. Miryan Vieira explicou que os recursos serão alocados a projectos de infraestruturas definidos entre os dois países, incluindo a terceira fase do projecto Cidade Segura, que visa actualizar e expandir o sistema de videovigilância em sete cidades, como Praia, Mindelo, Sal Rei, Santa Maria, Tarrafal, Assomada e Porto Novo.

Miryan Vieira detalhou que este projecto também prevê assistência técnica e fornecimento de equipamentos para reforçar os centros de comando de vigilância. Acrescentou que outros projectos, como a modernização do sistema de saúde, estarão entre as prioridades no âmbito do acordo, sublinhando a importância estratégica da parceria com a China em sectores como educação, saúde, agricultura, energias renováveis e novas tecnologias de informação.

Segundo a secretaria do Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, o acordo está alinhado com o plano de acção China-África para o período 2025-2027, e Cabo Verde pretende utilizar esta cooperação para impulsionar o seu desenvolvimento, que, por extensão, contribuirá para o progresso do continente africano.

Por sua vez, o Encarregado de Negócios da Embaixada da China em Cabo Verde, Shi Leike, sublinhou o reconhecimento internacional de Cabo Verde como um país de boa governação e destacou os laços históricos entre os dois países. O diplomata recordou que, durante a visita do Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva à China, foi anunciado este pacote de 200 milhões de Yuans para financiar projectos prioritários em áreas como as energias renováveis, economia azul, economia digital e turismo.

Entre os projectos já em curso, Shi Leike referiu a construção do hospital João Baptista Souza, em Mindelo, que está prestes a ser concluída, e a análise de projectos para três escolas primárias, uma em Santiago e duas na ilha do Fogo. Também mencionou a continuidade da assistência técnica ao Palácio da Presidência e outros projectos em fase de planeamento, reforçando a intenção de consolidar a cooperação com Cabo Verde.

A cerimónia terminou com votos de um bom ano chinês à delegação chinesa, com a Secretária de Estado destacando que 2024 será o ano da serpente, um ano especial no calendário chinês. Este acordo reforça os 49 anos de cooperação entre Cabo Verde e a China, abrindo novos caminhos para o fortalecimento das relações bilaterais.