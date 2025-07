Cabo Verde e China discutem extensão do sistema de videovigilância Cidade Segura

​O ministro da Administração Interna disse hoje à Lusa que o país está a negociar com a China o financiamento do alargamento do sistema de videovigilância Cidade Segura a mais três cidades.

“Estamos por agora a conversar, a discutir com a China a possibilidade de financiamento de uma terceira fase, que irá implicar a extensão do projeto para outras cidades”, afirmou Paulo Rocha em entrevista. O ministro recordou que este “importante projeto no domínio da segurança pública” já está implementado na capital, Praia (ilha d Santiago), e nas cidades de Mindelo (ilha de São Vicente), Sal Rei (ilha do Sal) e Santa Maria (ilha da Boavista). A nova fase pretende levar o programa à cidade do Porto Novo, na ilha de Santo Antão, e às cidades da Assomada e Tarrafal, ambas na ilha de Santiago, acrescentou Rocha, durante uma visita a Macau. Depois de partir da região semiautónoma chinesa, o ministro irá passar pela capital, Pequim, onde terá um encontro com fabricantes chinesas de equipamento utilizado na segurança pública. A terceira fase do Cidade Segura faz parte de um acordo assinado em janeiro, segundo o qual a China se comprometeu a apoiar o arquipélago com 26,3 milhões de euros. O acordo prevê a formação de técnicos para a operacionalização do sistema de videovigilância e a manutenção dos centros de comando de vigilância. No final de abril, vários comerciantes da capital queixaram-se à Lusa, de insegurança e assaltos, alguns depois de terem estado sob ameaça de armas de fogo. Mas o ministro garantiu que “a criminalidade não está a crescer na Praia. É mera especulação”. “Tínhamos pelo menos um ou dois indivíduos que tinham estado a praticar crimes em estabelecimentos comerciais e foram detidos, estão em prisão preventiva”, disse Rocha. “Já ocorreram muitas detenções, muitas apreensões, muitas notícias positivas, muita efetividade naquilo que é a atuação policial”, defendeu o dirigente. Em 27 de junho, a Polícia Nacional anunciou a detenção de 20 homens na Praia por suspeita de tráfico de droga, roubos, desacatos e posse de armas. Mas o ministro defendeu que “o crime com armas não está a aumentar, o que tem aumentado são as apreensões, mas nem tanto de armas, mais de munições”, vindas dos Estados Unidos e da Europa”. “Com o investimento que foi feito, particularmente a nível dos portos, a nível dos scanners de pequenas encomendas, aumentámos a capacidade de deteção da importação ilegal de munições”, disse Rocha. Em 05 de maio, o Procurador-Geral da República, Luís Landim, anunciou a criação de uma equipa especial para combate à criminalidade urbana na Praia e em São Vicente. Paulo Rocha explicou que o objetivo “é garantir que, se o meliante não é pego em flagrante, que ele possa rapidamente ser detido fora de flagrante, através de uma instrução rápida, com os magistrados focados, com a polícia a apoiar essas equipas”.

