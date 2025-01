​Fauna & Flora Internacional abre escritório em Cabo Verde

A Fauna & Flora, organização internacional não governamental com sede em Cambridge, Inglaterra, reforça a sua presença em Cabo Verde, com a abertura de um escritório em São Vicente, ainda este mês. Informação foi avançada hoje à Rádio Morabeza, por Mariana Carvalho, gestora sénior do programa para São Tomé e Príncipe e Cabo Verde.

A responsável explica que o objectivo é canalizar apoios mais substanciais para fortalecer a sociedade civil e manter uma proximidade maior com os parceiros locais, através da coordenação de projectos de conservação de espécies e ecossistemas ameaçados, tal como faz em várias partes do mundo.

“Já estamos cá. Esperamos mudar, ainda este mês, para o nosso escritório. O sediar da Fauna & Flora no Mindelo foi aprovado pelo Ministério da Justiça no ano passado. O processo de montar uma equipa aqui começou no início do ano passado. Eu estou baseada na Inglaterra e nós não conseguimos fazer o trabalho à distância.

A Fauna & Flora, presente em mais de 40 países, está instalada em São Vicente desde Março, num espaço cedido pelo parceiro ONG Biosfera. A mudança para um escritório próprio deverá ocorrer ainda este mês.

Mariana Carvalho explica que a organização internacional não tem como objectivo realizar trabalho de campo em Cabo Verde.

“É importante frisar que a Fauna & Flora Internacional não está aqui para fazer trabalho de campo, para sobrepor o trabalho fantástico que os nossos parceiros fazem, mas sim para facilitar esta articulação entre todos a nível nacional. As ilhas têm características e acessibilidades diferentes e o facto de haver aqui um escritório e pessoas dedicadas a fazer a gestão deste consórcio, da informação, dos dados, da comunicação, etc, facilita bastante”, diz.

A Fauna & Flora está no país há mais de uma década, tendo iniciado o seu trabalho com a Fundação Maio Biodiversidade, a primeira organização parceira no arquipélago. Janete Agues, directora executiva da ONG, considera que a presença física da organização internacional facilita tanto a implementação de projectos como o acesso a fundos internacionais.

“É um grande passo. A Fauna & Flora Internacional tem sido uma grande parceira na questão da protecção da biodiversidade marinha. Tendo uma representação em Cabo Verde facilita muito a coordenação na implementação de projectos e na equipa que faz toda a gestão”, entende.

A bióloga marinha Patrícia Rendall Rocha é a coordenadora da Fauna & Flora Internacional em Cabo Verde e será responsável por uma equipa composta por seis pessoas.

A missão da Fauna & Flora é conservar espécies e ecossistemas ameaçados em todo o mundo, adoptando soluções sustentáveis, baseadas em ciência sólida e tendo em conta as necessidades das comunidades locais.