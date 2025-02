Cabo Verde lidera ‘ranking’ do Índice de Percepção da Corrupção da CPLP

Cabo Verde é o país da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) mais bem classificado no Índice de Percepção da Corrupção (IPC) de 2024, divulgado, esta terça-feira, pela organização Transparência Internacional, apesar da queda de dois pontos relativamente ao ano de 2023. O arquipélago obteve 62 pontos.

O relatório divulgado nesta terça-feira, 11, avaliou 180 países numa escala de 0 a 100 pontos, onde 0 representa um país altamente corrupto e 100 um país muito transparente. Portugal surge na segunda posição entre os países da CPLP, com 57 pontos.

Já as restantes nações lusófonas receberam classificações inferiores a 50 sendo que São Tomé e Príncipe obteve 45 pontos, Timor-Leste 44, Brasil 34, Angola 32, Moçambique 25, Guiné-Bissau 21 e Guiné Equatorial, a nação lusófona com pior desempenho, apenas 13 pontos.

De acordo com a Transparência Internacional, a corrupção continua a ser um problema global, com “mais de dois terços dos países analisados apresentando uma pontuação inferior a 50”.

Os primeiros lugares da lista são ocupados pela Dinamarca, Finlândia e Singapura, todos com pontuações acima de 84 pontos, enquanto o Sudão do Sul, a Somália e a Venezuela assumem as posições de países com maior percepção de corrupção no mundo.

O relatório aponta ainda a necessidade de medidas mais eficazes para promover a transparência e fortalecer instituições responsáveis pela fiscalização e combate à corrupção.

Cabo Verde é segundo melhor colocado na África Subsariana

Na região da África Sub­sariana, Seicheles lidera com a pontuação mais alta no IPC, alcançando 72 pontos. Segundo a mesma fonte, este é o melhor desempenho no continente e o país registou o maior aumento a nível global – melhoraram 20 pontos desde 2012.

Cabo Verde, que obteve 62 pontos, sofreu uma ligeira queda em relação a 2023, quando tinha 64 pontos. Botsuana e Ruanda aparecem na terceira posição, ambos com 57 pontos.

Por outro lado, os países com as pontuações mais baixas na região registaram um declínio ainda maior no IPC deste ano.

Entre os menos transparentes, encontram-se a Eritreia (13 pontos), Guiné Equatorial (13 pontos), Somália (9 pontos) e Sudão do Sul, que teve a pior classificação, com apenas 8 pontos.

A Transparência Interna­cional ressalta que os países com pontuações mais baixas enfrentam desafios estruturais, incluindo a falta de independência das instituições, restrições à liberdade de imprensa e corrupção endémica nas esferas política e económica.

1 em cada 4 países piorou o nível de perceção da corrupção

Conforme a Transparência Internacional, nos últimos 12 anos, o controlo da corrupção melhorou em 32 países, mas a maioria piorou ou manteve-se exatamente na mesma (101), o que indica que a luta contra fenómeno foi insuficiente ou teve resultados fracos.

Segundo o mapa apresentado pela Transparência Internacional, um em cada quatro países (47, no total) piorou o nível de percepção da corrupção, enquanto mais de 100 Estados mantiveram o nível.

O destaque para os que pioraram a sua situação é dado à Áustria, que, em 2019, caiu 10 pontos, a Eswatini, que, em 2014, desceu 16 pontos e à Rússia, que, em 2020, perdeu oito pontos.

O documento aponta ainda que El Salvador, Líbano e Sri Lanka desceram todos seis pontos entre 2019 e 2020.

Pelo lado positivo, alguns países também conseguiram, nestes 12 anos, melhorar a perceção de corrupção que tinham.

Foi o caso do Bahrein, que melhorou, em 2018, 17 pontos, ou da Costa do Marfim, que em 2015, subiu 13 pontos neste índice.

O mesmo aconteceu na Moldova, que subiu 11 pontos em 2019, na República Dominicana, que melhorou oito pontos em 2020, e na Estónia que, em 2016, conseguiu crescer seis pontos.

A Transparência Internacio­nal assume-se como um movimento global que pretende um mundo em que governos, empresas, sociedade civil e vida quotidiana das pessoas estejam livres de corrupção. Sediada em Berlim, tem mais de 100 filiais em todo o mundo e publicado anualmente o Índice de Perceção da Corrupção.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1211 de 12 de Fevereiro de 2025.