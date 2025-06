Cabo Verde elogia compromisso dos Estados-membros da CPLP numa educação inclusiva e equitativa

O ministro da Educação destacou o reforço do compromisso dos Estados-membros com uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, tendo reafirmado o papel da educação como pilar do desenvolvimento sustentável

Amadeu Cruz defendeu esta posição na XIII Reunião dos Ministros da Educação da CPLP, realizada em São Tomé e Príncipe, no encontro que reuniu os titulares da pasta para discutir políticas educativas comuns e fortalecer a cooperação no espaço lusófono.

De acordo com as informações avançadas na página oficial do Ministério da Educação, durante a sua intervenção, Amadeu Cruz enalteceu os “resultados amplamente satisfatórios” obtidos com as reformas estruturais implementadas no sistema educativo cabo-verdiano desde 2017.

Destacou, ainda, a nova visão de uma educação alinhada com a economia do conhecimento, centrada no domínio das línguas, das ciências e das tecnologias.

Entre os principais avanços, referiu a reforma curricular, já concluída no Ensino Básico Obrigatório e em fase final no Ensino Secundário, que inclui a elaboração de novos planos e programas, manuais escolares atualizados, um sistema nacional de avaliação e um plano de formação contínua para professores.

O ministro salientou também os progressos na formação docente, na melhoria das infraestruturas escolares e nas políticas de inclusão, com medidas para combater o abandono escolar, reforçar a alimentação escolar, garantir transporte seguro e distribuir materiais escolares de forma gratuita ou a baixo custo.

A expansão da escolaridade obrigatória até ao 8º ano e a isenção de propinas até ao 12.º ano foram apontadas como medidas estruturantes, com impacto significativo na vida dos estudantes e das famílias.

Amadeu Cruz reforçou ainda a importância da cooperação com organismos internacionais como a UNESCO, Nações Unidas, Banco Mundial, PAM e FAO, sublinhando que a educação deve ser encarada como um esforço coletivo.

Durante a intervenção, o governante abordou também temas como a reforma do Ensino Técnico e Profissional, a Educação de Jovens e Adultos, a transição digital, a valorização da carreira docente e o lançamento do Programa de Apoio à Reforma do Sector da Educação em Cabo Verde (PAREP-CV).