​Governo defende educação inclusiva e aponta desafios para a cooperação educativa na CPLP

A necessidade de clarificar o conceito de educação inclusiva, reforçar a produção de relatórios nacionais e partilhar boas práticas entre os Estados-membros foram algumas das prioridades apontadas por Cabo Verde durante a XV Reunião dos Pontos Focais da Educação da CPLP, realizada na quinta-feira, 12 de Junho, em São Tomé e Príncipe.

Segundo o Governo, a reunião serviu para avaliar a execução do Plano de Acção de Cooperação Multilateral em Educação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), referente ao período 2022-2024, e preparar o novo ciclo para 2025-2027. Cabo Verde marcou presença através do Director Nacional de Educação, Adriano Moreno.

Segundo Adriano Moreno, a taxa de execução do plano actual está avaliada em torno dos 65%, com alguns domínios a registarem défices importantes, como é o caso da educação em situação de emergência e do portal da educação, que carecem ainda de maior consolidação por parte dos peritos nacionais.

Em relação ao próximo biénio, o Director Nacional da Educação destacou que a educação de jovens e adultos, o ensino técnico, a avaliação das aprendizagens e, novamente, a educação inclusiva, serão domínios prioritários, a desenvolver sob a presidência guineense da CPLP.

"Os Estados devem clarificar a noção da educação inclusiva, para não se ficar apenas numa perspectiva redutora de ver só a parte da deficiência. É preciso ter uma perspectiva mais abrangente do que é a educação inclusiva", defendeu.

O encontro resultou também na aprovação da agenda da reunião ministerial e da declaração final dos ministros da Educação da CPLP, onde se reafirma o compromisso conjunto com o fortalecimento dos sistemas educativos e com o desenvolvimento humano sustentável nos países de língua portuguesa.