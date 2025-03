​Cabo Verde marca presença na 35.ª edicção do Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL)

Cabo Verde participa na 35.ª edicção do Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL), que decorre de 12 a 16 de Março, em Portugal, e que representa uma oportunidade estratégica para estabelecer contactos com profissionais de turismo de diferentes partes do mundo e promover o destino Cabo Verde como uma opção turística de excelência.

Depois de marcar presença na Feira Internacional de Turismo (FITUR), em Espanha, e na Feira Internacional de Turismo de Berlim (ITB), na Alemanha, Cabo Verde participa com uma delegação liderada pelo Ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira, no maior evento do sector de turismo em Portugal.

Cabo Verde, que terá um stand de 72 m2, levará à BTL um grupo diversificado de operadores turísticos nacionais. O país já tem agendadas e confirmadas mais de uma dezena de reuniões B2B (Business to Business) com operadores turísticos, de marketing e eventos, entre outros, provenientes de vários países.

Durante a BTL, o Ministro do Turismo e Transportes terá encontros com o Secretário de Estado do Turismo de Portugal e com representantes da companhia aérea EASYJET. Na agenda consta ainda país tem agendadas mais de uma dezena de reuniões B2B (Business to Business) com operadores turísticos, empresas de marketing e organização de eventos de vários países.

A cerimónia de abertura, no dia 12 de Março, contará com a presença do músico Dino d’Santiago, embaixador da nova marca turística do destino Cabo Verde. Também estará presente a presidente da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV), Maria Aldina Delgado. No mesmo dia, um grupo de batucadeiras cabo-verdianas radicadas em Portugal fará uma actuação especial no stand nacional.

No dia 15 de Março, está prevista uma experiência cultural no stand de Cabo Verde, com uma sessão de degustação de cachupa, acompanhada de música cabo-verdiana. Durante os dias de abertura ao público, o stand nacional receberá a visita de membros da comunidade cabo-verdiana residente em Portugal.

Organizada pela Fundação AIP, a BTL deste ano tem Cuba como destino internacional convidado, tal como Cabo Verde foi na edição de 2024. Considerado o maior evento de turismo em Portugal e uma referência internacional no sector, a BTL oferece uma plataforma de networking e negócios para os operadores turísticos.

Para os operadores nacionais, a feira representa uma oportunidade estratégica para estabelecer contactos com profissionais de turismo de diferentes partes do mundo e promover o destino Cabo Verde como uma opção turística de excelência.