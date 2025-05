Portugal apoia segurança marítima de Cabo Verde com entrega de novos meios navais, anuncia embaixador de Portugal

O embaixador de Portugal em Cabo Verde, João Queirós, anunciou hoje que, até ao final do ano, o país deverá receber novos meios navais através da cooperação luso-europeia para reforçar a segurança marítima nacional.

Durante uma visita ao navio da marinha portuguesa NRP Sines, atracado no Porto da Praia no quadro da Iniciativa “Mar Aberto”, o diplomata destacou que dois navios rápidos deverão ser entregues já em Setembro, no âmbito de um programa europeu executado por Portugal.

Além disso, está em curso a negociação para que Cabo Verde beneficie, ainda este ano, de um novo meio naval ao abrigo do Fundo Europeu para a Paz.

“Tudo aponta para que até ao final do ano Cabo Verde possa ser um dos países beneficiários desse mecanismo europeu”, afirmou, sublinhando que a aquisição de meios modernos deverá ser acompanhada por acções de formação e de coordenação com outras marinhas internacionais, incluindo dos Estados Unidos, Reino Unido e Brasil.

João Queirós referiu que essa cooperação se tem revelado essencial para garantir uma vigilância eficaz numa zona marítima que representa cerca de 99% (por cento) do território nacional.

Lembrou ainda que, no quadro do Tratado de Fiscalização Conjunta entre Portugal e Cabo Verde, é possível integrar tripulações cabo-verdianas a bordo dos navios portugueses, fortalecendo assim as capacidades operacionais nacionais.

Relativamente ao navio Guardião (navio da marinha cabo-verdiana) actualmente nos estaleiros do Mindelo, o diplomata garantiu que deverá estar operacional nas próximas semanas ou meses, e que Portugal está preparado para apoiar a sua retoma, nomeadamente na formação da tripulação.

Sobre o reforço da fiscalização das pescas, o embaixador destacou que, apesar do Acordo de Pescas ser entre a União Europeia e Cabo Verde, a questão continua a ser uma prioridade no quadro da segurança marítima.

“Cabo Verde tem hoje condições bastante elevadas de fiscalização da sua área marítima, nomeadamente no sector das pescas”, garantiu.

A Iniciativa Mar Aberto é uma missão anual de presença naval e cooperação internacional da Marinha Portuguesa, que visa reforçar a segurança marítima no Golfo da Guiné e promover a interoperabilidade com os países africanos de língua portuguesa.