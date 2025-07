Portugal vai ajudar Cabo Verde a instalar Centro de Formação Jurídica e Judiciária

​O Centro de Estudos Jurídicos (CEJ) de Portugal vai ajudar Cabo Verde através da partilha de experiência e realização de missão técnica com vista à criação do Centro de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ) no arquipélago.

A ministra da Justiça, Joana Rosa, foi recebida na quarta-feira pelo director do CEJ de Portugal, o juiz conselheiro Fernando Vaz Ventura, que encorajou a governante a avançar com o projecto, garantindo a colaboração da instituição que dirige na sua concretização. Na ocasião, a governante cabo-verdiana apresentou o ponto de situação do processo de criação do CFJJ, detalhando os objectivos, o modelo, a estrutura, bem como as reformas necessárias e em andamento para aprimorar o sistema judiciário do arquipélago, face ao aumento de pendências e os desafios do sector. Joana Rosa destacou a necessidade de manter a parceria com o CEJ, nomeadamente na formação de formadores e formação contínua de magistrados, uma colaboração que, segundo ela, tem sido benéfica para Cabo Verde.

