Novo centro de saúde militar da Terceira Região reforça confiança no serviço militar

O Centro de Saúde Militar da Terceira Região, inaugurado esta segunda-feira, 17 de Março, representa um passo significativo na melhoria das condições de saúde para os militares e um suporte para a população em geral. A Ministra de Estado e da Defesa Nacional, Janine Lélis, destacou que esta unidade traduz "uma preocupação do Estado e das Forças Armadas com a garantia das condições de saúde e do serviço militar".

A infraestrutura, que teve um custo aproximado de 18 mil contos, insere-se no Programa do Governo para a criação de melhores condições na área da saúde militar. Segundo a ministra, a inauguração deste centro reforça a confiança dos cidadãos no Serviço Militar Obrigatório e na Instituição Castrense, além de consolidar outras reformas realizadas neste sector. Esta aposta vai ao encontro do compromisso do Governo em dotar as Forças Armadas de estruturas modernas e funcionais, garantindo um ambiente mais propício ao desempenho das funções militares.

Este é o segundo Centro de Saúde Militar inaugurado no período de um ano, somando-se a outras medidas implementadas, como a regulamentação do serviço de saúde militar, a actualização da tabela de Perfis Psicofísicos e de Inaptidão, bem como o reforço das Regiões Militares com ambulâncias. Estas medidas são essenciais para garantir que os militares tenham um acompanhamento adequado ao longo da sua trajetória, prevenindo problemas de saúde e assegurando uma resposta rápida em situações de emergência.

Durante a cerimónia de inauguração, Janine Lélis manifestou "grande satisfação" com a conclusão do projeto, enfatizando que se trata de um investimento essencial para o bem-estar dos militares. A ministra sublinhou que a iniciativa visa garantir não apenas o conforto dos militares, mas também fortalecer a importância do serviço militar obrigatório.

“A presença de um centro de saúde moderno e devidamente equipado é uma mais-valia para os nossos efectivos, pois permite que possam desempenhar as suas funções com mais segurança e tranquilidade, sabendo que têm um suporte médico adequado", destacou.

“Queremos garantir que os nossos militares e as suas famílias tenham confiança no serviço militar. Queremos que saibam que, ao ingressarem, serão bem cuidados e bem recebidos”, afirmou Janine Lélis.

Acrescentou ainda que a melhoria da estrutura do serviço militar tem sido uma prioridade do Governo, que trabalha na definição clara das competências e responsabilidades da organização.

Novo centro de saúde militar

A ministra assegurou que a unidade contará com um médico permanente, um enfermeiro e equipamento adequado para prestar cuidados médicos aos militares. Além disso, reforçou que ambulâncias já estão a ser distribuídas pelas três regiões militares para garantir uma resposta mais eficaz em situações de emergência. O objetivo é garantir que nenhum militar fique desamparado no que diz respeito à sua saúde, independentemente da região onde esteja destacado.

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, contra-almirante António Duarte Monteiro, destacou, por sua vez, que a população em geral também poderá beneficiar deste centro de saúde, através de protocolos a serem estabelecidos com os hospitais e as delegacias de saúde.

“Já temos protocolos assinados com o Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente, e estamos em processo de assinatura de acordos com os hospitais da Praia e do Sal. Além disso, vamos estabelecer parcerias com as delegacias de saúde”, explicou o responsável.

Segundo o contra-almirante, do orçamento total de 18 mil contos, cerca de 15 mil contos foram destinados à construção do edifício e o restante investido na aquisição de equipamentos. A infraestrutura está preparada para garantir assistência médica contínua aos militares, reforçando a capacidade de resposta da instituição em matéria de saúde. O funcionamento deste centro permitirá também um acompanhamento mais rigoroso das condições físicas e psicológicas dos militares, contribuindo para uma melhor gestão da saúde dentro das Forças Armadas.

Visão do Governo

A criação do Centro de Saúde Militar da Terceira Região insere-se numa visão mais ampla do Governo para o fortalecimento das Forças Armadas, tornando-as mais resilientes e preparadas para os desafios futuros. Além dos investimentos em infraestruturas de saúde, o Executivo tem vindo a trabalhar na modernização dos equipamentos militares, na capacitação dos efetivos e na melhoria das condições de trabalho dos militares.

A inauguração deste centro de saúde vem também responder a uma necessidade premente de garantir cuidados médicos especializados para os militares, que frequentemente enfrentam condições adversas durante o exercício das suas funções. Com uma estrutura devidamente equipada e um corpo clínico capacitado, espera-se que os militares possam beneficiar de um atendimento mais célere e eficaz, reduzindo as deslocações para unidades de saúde civis.

O Comando da Terceira Região Militar (3.ª RM), também conhecido como Unidade Justino Lopes, é uma das três regiões militares do Comando da Guarda Nacional. É o comando com o maior número de efetivos e maior área de jurisdição. Sediado na Cidade da Praia, Ilha de Santiago, possui jurisdição nas ilhas do Maio, Santiago, Fogo e Brava, bem como nos Ilhéus Secos. O Comando possui seis unidades operacionais, sendo elas a Companhia de Polícia Militar, a Companhia de Apoio de Serviços, a Companhia de Fuzileiros Navais, a Companhia de Fiscalização Costeira, a Bateria de Defesa Aérea e a Bateria de Artilharia de Campanha. Conta ainda com uma Banda Militar, a única em todo o território nacional.

*Com Inforpress

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1216 de 19 de Março de 2025.