Avião da Guarda Costeira sofre danos durante missão médica e suspende voos de treino

O novo avião da Guarda Costeira, King Air 360 ER, encontra-se temporariamente fora de operação após sofrer danos numa das hélices durante uma aterragem brusca, ocorrida no passado dia 17, na ilha de Santiago.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Ministério da Defesa Nacional o incidente ocorreu quando o avião realizou, no passado dia 17 a sua primeira missão médica de emergência, transportando um doente da ilha da Boa Vista para Santiago, a pedido do Ministério da Saúde.

A mesma fonte refere que a operação inseriu-se no plano de voo de treino e familiarização da tripulação, mas durante a aterragem em Santiago, ocorreu uma manobra brusca e o amolgamento das pás da hélice direita da aeronave.

Segundo a nota, em cumprimento das normas da aviação e das orientações da fabricante do aparelho, a aeronave será agora submetida a uma inspecção técnica rigorosa antes de retomar os voos de treino e familiarização.

A Comissão sublinha ainda que todas as operações de familiarização e treino têm sido acompanhadas com a supervisão da fabricante, garantindo o cumprimento de todos os protocolos de segurança.