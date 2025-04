48 jovens da Praia recebem formação em condução no âmbito de projecto de inclusão social

Quarenta e oito jovens dos bairros da Cidade da Praia iniciaram esta segunda-feira, 28, uma formação em condução de automóveis e máquinas, no quadro da segunda fase do projecto Ami ê di Paz y bô?, promovido pelo Ministério da Justiça em parceria com a Escola de Condução Radical de Ponta d´Água e a Associação Hoturumu.

Segundo um comunicado do Ministério, esta acção enquadra-se num conjunto de iniciativas com o objectivo de prevenir a violência urbana e reduzir os índices de delinquência juvenil, através da capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconómica. Na fase anterior do projecto, 37 beneficiários receberam formação em áreas como electricidade, canalização, tecnologias de informação e receberam kits profissionais, com o apoio do PNUD. Além da formação em condução, que visa permitir a obtenção da carta de condução profissional, a próxima etapa prevê a capacitação de mais 40 jovens em áreas como acabamentos em construção civil, barbearia, estética e outras. Sessenta e cinco jovens serão também apoiados com financiamento para o arranque de pequenos negócios, conforme refere a mesma fonte.

