Ministério da Educação entrega hoje nova Escola Básica de Achada Biscainhos

O Ministério da Educação realiza hoje a entrega oficial da Escola Básica de Achada Biscainhos à comunidade educativa do concelho do Tarrafal. A obra representa um investimento total de 10 mil contos, financiados pelo fundo do tesouro.

A nova infraestrutura resulta de um projecto de reconstrução completo da antiga escola, que envolveu a demolição das salas existentes e a construção de novas salas com estruturas de pilares e vigas, cobertura de telha e lusalite, instalações elétricas renovadas, pintura, pavimentação, construção de novos sanitários, muro de vedação e trabalhos de carpintaria. De acordo com o Ministério da Educação, esta requalificação representa um avanço significativo para a comunidade educativa local, que passa a contar com um espaço moderno, funcional e adaptado às necessidades actuais de ensino e salas mais arejadas. A escola básica de Achada Biscainhos tem um total de 29 alunos, com duas turmas compostas, 1 º e 2 º ano de escolaridade com 12 alunos, e 3º e 4º ano com 17 alunos, inluindo crianças com Necessidades Educativas Especiais (NEE), orientados por dois professores.

