Inquérito do INE mostra optimismo recorde dos empresários

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o indicador de clima económico relativo ao primeiro trimestre de 2025 alcançou um valor recorde, o mais elevado dos últimos 12 anos, sinalizando uma conjuntura amplamente favorável.

A confiança dos agentes económicos, especialmente nos sectores do comércio, turismo, construção, transportes e serviços auxiliares, impulsionou este resultado, destaca o INE no documento publicado esta segunda-feira.

O sector do comércio em estabelecimentos destacou-se pela manutenção do indicador de confiança acima da média, impulsionado pelas perspectivas optimistas de actividade. Da mesma forma, o turismo continuou a sua trajectória ascendente, com um indicador de confiança que reflecte a resiliência e o crescimento do sector.

A construção também contribuiu positivamente para este cenário, com uma evolução favorável do indicador de confiança, sustentada pela solidez da carteira de encomendas, pelas perspectivas de actividade e pelas expectativas de emprego.

Apesar do panorama geral positivo, nem todos os sectores apresentaram o mesmo desempenho.

O comércio em feira e a indústria transformadora registaram indicadores de confiança abaixo da média, evidenciando desafios e constrangimentos que persistem nestes segmentos, destaca o INE.

Entre os principais obstáculos enfrentados pelas empresas, destacam-se as dificuldades em encontrar pessoal qualificado, o absentismo dos trabalhadores, a insuficiência da procura, os constrangimentos financeiros e, em alguns casos, o excesso de burocracia.

