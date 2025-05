Praia regista viroses habituais com predominância de infecções respiratórias e diarreicas - Delegada de Saúde

A delegada de Saúde da Praia, Ulardina Furtado, disse hoje que, a cidade da Praia, está a ser atacada por alguns vírus da época, admitindo não se tratar de nada “preocupante”, mas de casos habituais.

Em declarações à Inforpress para falar das viroses que circulam neste momento na capital do país, Ulardina Furtado apontou como principais as infecções respiratórias agudas, sobretudo nas crianças menores de 5 anos e em adultos, assim como infecções diarreicas.

“Tratar-se de uma situação habitual nesta altura do ano, e até este momento os números de casos são menos do que na mesma época, no ano passado. A infecção respiratória está em primeiro lugar, seguindo-se pela diarreia, mas nada preocupante ”, explicou.

De acordo com a médica, dentro das infecções virais, desta época do ano, encontram-se também casos de Covid-19, com uma tendência parecida com o do ano passado, ou seja, três a quatro casos por semana.

Esta, segundo disse, é a primeira época viral da Covid-19 que pode depois aparecer numa segunda fase até ao final do ano.

“Ainda não são casos que nos preocupa, porque as pessoas têm chegado à urgência a tempo e tratado sem maiores problemas”, informou.

Além destas, a delegada de saúde alertou ainda para casos de conjuntivite, varicela, meningite (com três casos) e doenças de transmissão vetorial como dengue já que a época proporciona aparecimento de alguns casos.

Esclareceu que o país não registou casos de zika, apesar de alguns países vizinhos estarem com a notificação do vírus.

Quanto às viroses que estão a ser registadas, realçou que se trata de doenças comuns nesta época do ano, e explicou que os números notificados, até então, não são “casos de alerta” em relação aos anos anteriores.

A forma de evitar essas infecções, segundo adverte, seria que a população praiense tomasse cuidado com as infecções respiratórias, fizesse higiene das mãos e uso de máscaras para evitar transmissão da doença, ingestão de alimentos bem lavados caso seja cru.

Afirmou, por outro lado, ter sido informada pelo Programa de Vacinação que a vacina do tétano já chegou ao país e que o serviço está a trabalhar para a distribuição às diferentes estruturas, pelo que admite que a partir de segunda-feira a Delegacia de Saúde da Praia vai poder vacinar as pessoas que necessitam deste tipo de imunização.