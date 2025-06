São Filipe: Delegada de Saúde alerta para aumento de casos de covid-19 e risco de surto de dengue após as chuvas

​A delegada de Saúde de São Filipe, Leidy Spínola, manifestou-se preocupada com o aumento de casos de covid-19 e a necessidade de medidas preventivas contra a dengue, com o aproximar do período das chuvas.

Com efeito, a Delegacia de Saúde de São Filipe promoveu na terça-feira, 10, um encontro com membros da Comissão Municipal de Saúde para definir um plano antes do período das chuvas. Em relação à dengue, a Delegada de Saúde de São Filipe disse que apesar de não se ter notificado casos positivos desde 07 de Fevereiro, um novo caso positivo foi notificado no dia 02 de Junho, mas destacou a necessidade de vigilância porque, explicou, muitos casos não chegam aos hospitais. A delegada lembrou que a dengue ainda circula e por isso é necessário adoptar medidas para evitar surto de dengue, e sublinhou que com a chegada das chuvas, o risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti aumenta. Para evitar um surto, o plano pré-chuvas da Delegacia de Saúde de São Filipe prevê a realização de campanhas de limpeza urbana, recolha de pneus e recipientes que acumulem água, pulverização intradomiciliar, fiscalização de obras, pardieiros e casas fechadas, onde o acesso para inspeção é limitado. Quanto à covid-19, a delegada ressaltou que a doença "nunca deixou de existir", mas houve um aumento de casos a partir da segunda quinzena de Maio. “Desde 16 de Maio foram notificados 28 casos positivos, sendo 25 apenas em Maio. Antes dois casos haviam sido registados nos meses de Janeiro e Março e outro caso agora em Junho”, disse a delegada no encontro com os membros da Comissão Municipal de Saúde. Sobre a covid-19 disse ainda que a Organização Mundial de Saúde (OMS) mantém as recomendações de prevenção, como o uso de máscaras em hospitais e locais com aglomerações de pessoas além de vacinação.

