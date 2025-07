Ministério da Defesa lança campanha “Alista-te e Forma-te para a Vida” para atrair jovens ao serviço militar

O Ministério da Defesa lançou hoje a campanha “Alista-te e forma-te para a vida”, com o objectivo de atrair mais jovens para o serviço militar obrigatório e divulgar as oportunidades de formação e carreira disponíveis nas Forças Armadas.

Segundo anunciou a ministra do Estado e ministra da Defesa, Janine Lélis, a campanha será veiculada na rádio, televisão e outros meios de comunicação e visa também reforçar a confiança das famílias e da sociedade nas Forças Armadas, contribuindo para aumentar a adesão ao serviço militar obrigatório.

“Queremos mostrar que há oportunidades de formação, de capacitação e de carreira. Que a carreira é bonita, que é bem remunerada, mas acima de tudo, que há um comprometimento de servir a pátria”, afirmou.

Conforme a governante, esta iniciativa faz parte de um conjunto de medidas que procuram modernizar e valorizar o serviço militar obrigatório, reforçando a ligação entre a instituição castrense e a juventude cabo-verdiana.

“Cada um de nós contribui com a sua capacidade e o seu dom ao serviço do país. É importante que os jovens percebam o papel que podem ter nas Forças Armadas e que vejam essa experiência como uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional”, sublinhou.

A campanha integra-se na reforma em curso no sector da Defesa, que prevê também a atribuição de um subsídio mensal aos recrutas a partir de 2026, a reestruturação do programa Soldado Cidadão, o reforço da instrução militar e a ampliação das parcerias com instituições de formação nacionais e internacionais.