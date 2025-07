​Sistema de previdência social em Cabo Verde é robusto e inspira confiança – Ministro da Família

O ministro de Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, considerou que Cabo Verde conta, actualmente, com um sistema de previdência social obrigatório muito robusto, que proporciona satisfação e confiança aos cabo-verdianos. A declaração foi feita na abertura da Conferência Nacional alusiva ao Dia Nacional da Segurança Social, realizada hoje no Tech Park, na Praia.

A conferência, organizada pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), insere-se nas comemorações dos 50 anos da Independência de Cabo Verde e tem como lema “Protecção Social em 50 Anos de Independência – Conquistas e Desafios”. O evento visa proporcionar um espaço de balanço e partilha de perspectivas estratégicas para o futuro da protecção social no País.

Segundo o ministro, o sistema é robusto e goza de confiança por parte da população, mas é necessário avançar com políticas que ampliem a cobertura e adaptem o modelo às novas exigências sociais, económicas e demográficas.

“Mas o mais importante para nós, que temos a obrigação de propor medidas de política para que o sistema chegue a todos os cidadãos, é darmos agora o passo seguinte, que é o futuro. E, neste momento, o futuro passa por alargarmos ainda mais a protecção social, para que chegue aos 100% da nossa população”, reforçou.

Entre as medidas em vigor que reforçam o sistema estão o subsídio para o início do ano escolar, o alargamento da idade-limite para que pais possam acompanhar filhos hospitalizados com direito a subsídio, e a destinação de 0,5% das contribuições para formação profissional, visando melhorar a qualificação e integração dos trabalhadores no mercado.