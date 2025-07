Navio Praia d´Aguada vai reforçar as ligações marítimas no sul do país – ministro do Mar

​O navio Praia d’Aguada está prestes a reforçar as ligações marítimas no sul de Cabo Verde e melhorar a mobilidade entre as ilhas do Fogo, Brava e Santiago.

A informação foi avançada no sábado,19, pelo ministro do Mar, Jorge Santos, ao visitar o porto de Vale dos Cavaleiros que coincidiu com a chegada do navio Kriola que tem garantido três ligações semanais entre Fogo/Brava/Santiago.

Actualmente em fase de testes no mar, o Praia d’Aguada, segundo Jorge Santos, foi totalmente recuperado pela Cabnave, e está em condições de navegabilidade e assim que tiver licenças e inspeções do Instituto Marítimo e Portuário (IMP) estará apto para entrar em operação.

O ministro assegura que o navio “está em condições de navegabilidade” e que, assim que os trâmites forem concluídos, passará a integrar as operações regulares da transportadora nacional, sem indicar uma data concreta.

O reforço vem numa altura crucial, após um período de instabilidade nas ligações marítimas, marcado por avarias sucessivas nos navios Kriola e Liberdade, além do afundamento do Padre Benjamim.

“Junho foi um mês difícil, mas estamos a recuperar a estabilidade”, afirmou Jorge Santos, para quem com o Praia d’Aguada vai-se reforçar as frequências no sul e dar maior regularidade e segurança às ligações.

Segundo o ministro, o navio fará parte do lote de embarcações da CV Inter Ilhas, operando ao lado dos navios Kriola e Liberdade e com Dona Tututa, este último com frequência quinzenal, a ligação das ilhas da região sul de Cabo Verde será minimizada.

Apesar de ainda haver desafios, como a necessidade de docagem de um navio da Polar, o Governo garante três frequências semanais para o Fogo e a Brava e com a entrada do Praia d’Aguada e a recuperação do Liberdade, essas ligações serão reforçadas, melhorando significativamente o acesso marítimo.

Além disso, Jorge Santos anunciou que o Governo já lançou um concurso para a aquisição de um novo navio, e prepara-se para lançar outro ainda este ano e que a partir de 2027, com novos navios, as ligações serão reforçadas com todas as ilhas, para unificar o mercado.

Com relação ao número de passageiros transportados, Jorge Santos disse que houve uma evolução grande nos últimos oitos anos, passando de 700 mil passageiros por ano para 1,6 milhão em 2024, o que, segundo o ministro, “demonstra a importância do sector dos transportes marítimos, do desenvolvimento do país e da necessidade contínua de investimentos”.