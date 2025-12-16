​Navio Praia d’Águada regressa à operação ainda esta semana

O Ministro do Mar, Jorge Santos, garantiu esta segunda-feira, 15, em São Vicente, que o navio Praia d’Águada vai regressar à operação ainda esta semana, para reforçar as ligações marítimas, sobretudo na região sul de Cabo Verde, servindo as ilhas de Santiago, Maio, Fogo e Brava.

Jorge Santos fez esta afirmação durante uma visita de trabalho ao navio Praia d’Aguada, ancorado na doca da CABNAVE, onde a embarcação está a ser submetida a uma profunda restauração.

O governante disse que o navio se encontra na fase final das intervenções. “O navio Praia d’Águada está praticamente na sua fase final. Hoje (segunda-feira), vai ser feita a inspecção do navio, para ainda nesta semana o navio estar a operar ao nível da região sul de Cabo Verde”.

Jorge Santos sublinhou que vão negociar com os operadores nacionais para a exploração do navio, que pertence à companhia Cabo Verde Fast Ferry.

O navio Praia d’Águada possui capacidade para transportar até 216 passageiros e 600 toneladas de carga, representando um reforço significativo para a melhoria da mobilidade e da conectividade interilhas.

Em relação ao navio "Djone Dade", o Ministro do Mar reconheceu atrasos na sua reintegração, explicando que os recentes encalhes sofridos pela embarcação impediram, até ao momento, o seu regresso à linha Fogo–Brava.