EUA lançam amanhã a primeira pedra para construção da nova embaixada em Cabo Verde

​A Embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde realiza, na sexta-feira, 25, a cerimónia de lançamento da primeira pedra para a construção da sua nova sede, um projecto orçado em 430 milhões de dólares.

De acordo com uma nota de imprensa da embaixada, este momento representa um marco importante na consolidação das relações bilaterais entre os Estados Unidos da América e Cabo Verde, simbolizando o fortalecimento da cooperação e do compromisso mútuo entre os dois países.

A nova embaixada vai ficar situada atrás do Palácio do Governo, no espaço que era ocupado pelo Liceu da Várzea, na cidade da Praia.

Em Julho de 2024, o antigo diplomata Jeff Daigle avançou à Inforpress que se trata de um investimento de 430 milhões de dólares, sendo que 100 milhões serão injectados na economia cabo-verdiana, permitindo assim criar cerca de 1000 empregos durante a construção.

A cerimónia contará com as presenças da embaixadora dos Estados Unidos da América, Jennifer Adams, do primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, e do presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho.