Mais de 80% dos alunos do 12.º ano concluíram com sucesso o ano lectivo 2024/25

Os dados provisórios do rendimento escolar do ano lectivo 2024/2025 apontam que a taxa de aprovação no 12.º ano atingiu os 80,91%.

Segundo informou esta quarta-feira, o Ministério da Educação, este é o primeiro grupo de alunos a concluir o ensino secundário reformado, implementado no quadro das recentes Reformas Educativas. A nível nacional, os indicadores de aprovação apontam ainda para 84,66% no 4.º ano, 73,54% no 8.º ano e 80,91% no 12.º ano. Paralelamente, o abandono escolar registou uma redução, situando-se agora nos 2,02%, quando em 2016 ultrapassava os 6%. O Ministério da Educação atribui estes resultados às reformas em curso, particularmente nos domínios do desenvolvimento curricular e da ação social escolar. Ainda assim, reconhece que persistem desafios em disciplinas como Matemática, Português, TIC e línguas estrangeiras, áreas que continuarão a ser alvo de atenção, com reforço na formação contínua dos professores e na partilha de boas prácticas pedagógicas. O Ministério anunciou também o reforço das medidas de acção educativa para o próximo ano levtivo, com foco na supervisão pedagógica, especialmente nos 4.º e 8.º anos, e no apoio à orientação dos alunos a partir do 10.º ano. Antes do final de 2025, o Ministério pretende publicar o Barómetro Nacional das Escolas, instrumento que permitirá a elaboração do Ranking Nacional e servirá de base para acções inspectivas, correção de assimetrias e reforço das práticas bem-sucedidas.

