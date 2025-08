Governo nega intenção de negociar CABNAVE com CV Interilhas

O Governo de Cabo Verde negou, hoje, categoricamente qualquer intenção de negociar a empresa CABNAVE - Estaleiros Navais de Cabo Verde, com a concessionária CV Interilhas. No entanto, explica que existe um Acórdão de um Tribunal Arbitral, no âmbito de um processo judicial, com prazos definidos legalmente para a contestação e pronúncia pelas partes envolvidas.

Estas declarações foram feitas em nota de imprensa, em reacção à intervenção do deputado do PAICV, João do Carmo, durante o debate sobre o Estado da Nação.

O Governo, através do Ministro do Mar, reafirma que não existe qualquer decisão e que nem está em curso qualquer processo de negociação com a CV Interilhas, no que se refere à CABNAVE.

Sobre o acórdão, a mesma fonte refere que o Estado, através do Governo de Cabo Verde, utilizará todos os canais legais para defender sempre o interesse nacional e os interesses dos cabo-verdianos.

“O Ministro do Mar considera que tais declarações do deputado fazem parte de uma estratégia de desinformação promovida pelo PAICV, para induzir a opinião pública em erro. Segundo o Ministro, o conteúdo das afirmações do deputado é totalmente falso e sem qualquer sustentação”, aponta.

A referida fonte indicou que a CABNAVE, enquanto empresa pública estratégica, beneficia actualmente de um investimento superior a 63 milhões de euros, visando a transformar num estaleiro moderno, competitivo e de referência no Atlântico Médio, capacitado nas áreas de reparação, manutenção e construção naval.

No que diz respeito à presença de técnicos estrangeiros nos Estaleiros Navais, o Ministro do Mar esclarece que a CABNAVE, como empresa com gestão autónoma, recorre regularmente a especialistas internacionais, conforme as exigências técnicas de cada embarcação, prática comum no sector naval, atendendo às certificações internacionais.