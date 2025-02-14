​Produção e distribuição de água em São Vicente suspensas devido a inundação em João Ribeiro

A produção e distribuição de água na ilha de São Vicente está totalmente paralisada desde a madrugada, devido a danos provocados pela enxurrada na zona de captação em João Ribeiro.

A informação foi avançada hoje, em entrevista à Rádio Morabeza, pelo administrador executivo da Electra, Antão Cruz. Segundo o responsável, um desabamento de terra junto à estação de captação isolou a infraestrutura, impedindo a recolha da água do mar necessária para o processo de dessalinização.

“Em relação à produção de água, a situação é realmente complicada, porque, face à inundação que ocorreu na zona de captação de João Ribeiro, estamos impedidos de captar a água do mar para a produção destinada à ilha. Isso significa que não estamos a produzir e, com o passar das horas, esgotámos todo o stock disponível para distribuição. Neste momento, também não temos água a ser distribuída. Estamos a fazer todos os esforços para colocar a estação de captação novamente em funcionamento e, a partir daí, repor a produção”, indicou.

De acordo com o administrador executivo, não há registo de “grandes danos”, embora algumas condutas tenham ficado expostas.

A Electra afirma que as equipas técnicas estão a trabalhar para restabelecer o funcionamento da estação, mas, para já, não existe previsão para a normalização da situação.

Antão Cruz apela a população para fazer uso racional da água durante este período.

“Pedimos às pessoas que façam uso racional da água, poupando sempre que possível, porque, ao retomar a distribuição, o processo seguirá o seu tempo natural. Neste momento, não estamos em condições de indicar uma hora ou data para a normalização, pois o trabalho envolve grande dedicação. Estamos a falar de equipamentos elétricos submersos”, advertiu.