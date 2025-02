Água: Electra reconhece problemas em São Vicente. Maior procura e menor capacidade de produção

Electra reconhece dificuldades na distribuição de água em São Vicente e promete normalizar a situação em breve. A garantia foi dada hoje, em entrevista exclusiva à Rádio Morabeza, pelo administrador executivo da Electra, Antão Cruz.

O responsável afirma que a situação actual resulta do aumento da procura e da necessidade de manutenção e reparação da infraestrutura existente.

“Realmente, temos esta situação devidamente documentada e relatada, tanto pela população como pelos nossos serviços. Trata-se de um problema que não é novo, mas sim o acumular de várias situações ao longo dos últimos anos. São Vicente foi contemplado com duas unidades de dessalinização de 5 mil metros cúbicos, num total de 10 mil metros cúbicos, dimensionado para atender às necessidades até 2030, segundo as previsões da procura. Contudo, o que temos observado é que, por um lado, a procura tem aumentado além do expectável e, por outro, a unidade em si tem apresentado uma redução de desempenho, o que nos aproxima cada vez mais da utilização limite da capacidade instalada”, explica.

Segundo o administrador, a empresa já está a trabalhar na normalização da distribuição de água na ilha.

A Electra anunciou duas intervenções nas unidades dessalinizadoras da Matiota durante este mês: a primeira decorre entre 17 e 19 e a segunda entre 24 e 26 de Fevereiro.

“Estamos a trabalhar numa solução completa, sem nos focarmos apenas num único problema. A nossa abordagem tem sido resolver um problema isoladamente, mas agora pretendemos uma melhoria global do desempenho. Para além destas intervenções, temos outras acções já em curso que serão complementares. Com estas medidas, esperamos pelo menos regressar à situação em que estávamos há dois anos e, a partir daí, continuar a implementar melhorias”, assegura.

Durante as próximas duas semanas, o plano de distribuição de água será reduzido.

“Durante os três primeiros dias, o dessalinizador será desligado durante o dia para a substituição das membranas. Os nossos técnicos irão trabalhar das 8h às 18h, num regime de horário alargado. À noite, o dessalinizador voltará a funcionar. Esta é a metodologia que encontramos para minimizar o impacto na disponibilidade de água”, aponta.

O plano de distribuição tem sido alvo de críticas devido à desigualdade no acesso à água. O administrador executivo da Electra apela para que a população notifique a empresa sempre que ocorram falhas no abastecimento.

“Convém desmistificar a situação: a água pode chegar a uma determinada zona e abastecer primeiro as casas que estão a uma cota mais baixa. À medida que a rede se vai enchendo, os consumidores das zonas mais altas acabam por ser abastecidos mais tarde. Se dentro do período definido no plano de distribuição não conseguirem ter água, pedimos que nos contactem através do número 800 51 11e nos informem. Poderá ser necessário fazer ajustes no plano, e todas as informações que nos forem dadas são muito importantes. É bom que as pessoas utilizem o Facebook e outras redes sociais para expressar as suas preocupações, mas temos uma linha telefónica gratuita que permite um acompanhamento mais eficiente das reclamações”, sublinha.

Com a abertura de novas unidades hoteleiras, cresce a preocupação com a capacidade de produção e a sustentabilidade do fornecimento de água.

Antão Cruz garante que estas questões estão a ser devidamente acompanhadas.

“Temos essa preocupação em mente. Neste momento, já há algumas infraestruturas turísticas recentemente inauguradas em São Vicente e outras por inaugurar. E não se trata apenas de empreendimentos turísticos: há, por exemplo, um novo hospital que também será inaugurado em breve. Trabalhamos directamente com os promotores, uma vez que há todo um processo de licenciamento das instalações hidráulicas, seguido por um acompanhamento durante a fase do projecto, o que nos permite conhecer as reais necessidades de cada empreendimento. A nossa direcção de engenharia está envolvida desde o início dos projectos”, assegura.

Cruz destaca que a empresa está a actuar em duas frentes: por um lado, garantir que os dessalinizadores operem na sua capacidade ideal e, por outro, reduzir as perdas, que actualmente, em São Vicente, ultrapassam os 40% e aproximam-se dos 50% na rede de abastecimento de água.