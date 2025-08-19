Electra retoma produção de água em São Vicente com 325 toneladas por hora

A produção de água em São Vicente ronda, desde esta segunda-feira, 325 toneladas por hora, após a reparação de duas das quatro motobombas na estação de captação de João Ribeiro, localizada em Chã de Alecrim. A distribuição às populações deverá iniciar-se, na próxima quinta-feira, de forma faseada, destaca a Electra.

Segundo nota, ainda durante o dia de hoje, as equipas técnicas da Electra continuam os trabalhos para à recuperação e entrada em funcionamento de mais uma motobomba, o que permitirá reforçar, ainda mais, a produção.

A mesma fonte informa também que dois bastidores da Central Dessalinizadora da Matiota encontram-se em funcionamento, contribuindo para o aumento da capacidade de produção de água potável na ilha.

Referiu que, desde ontem, as sentinas públicas já se encontram a ser abastecidas, garantindo o acesso à água às comunidades, enquanto decorrem os trabalhos de normalização total do serviço.