Electra retoma produção de água em São Vicente com 325 toneladas por hora

Segundo nota, ainda durante o dia de hoje, as equipas técnicas da Electra continuam os trabalhos para à recuperação e entrada em funcionamento de mais uma motobomba, o que permitirá reforçar, ainda mais, a produção.
A mesma fonte informa também que dois bastidores da Central Dessalinizadora da Matiota encontram-se em funcionamento, contribuindo para o aumento da capacidade de produção de água potável na ilha.
Referiu que, desde ontem, as sentinas públicas já se encontram a ser abastecidas, garantindo o acesso à água às comunidades, enquanto decorrem os trabalhos de normalização total do serviço.