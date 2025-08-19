​São Vicente: Electra retoma abastecimento de água em São Vicente. Situação estará normalizada em 15 dias

A Electra prevê que o abastecimento de água em São Vicente esteja normalizado dentro de 15 dias. Declarações feitas hoje por Antão Cruz, administrador-executivo da empresa, numa altura em que a produção da ilha já atingiu o máximo, cerca de 7.800 metros cúbicos por dia.

O responsável pede, contudo, racionalidade na utilização da água, que já começou a ser distribuída pelas diversas zonas da cidade.

“Com todas as máquinas funcionais, temos a nossa planificação para, em 15 dias, conseguirmos normalizar a situação da distribuição em São Vicente e voltar ao que estava antes. Só que pedimos às pessoas o seguinte: tenham noção de que ainda não estamos num ambiente de normalidade. Mantenham a redução do consumo. Não estamos a pedir às pessoas para não usarem água, mas sim para reduzirem, porque o vizinho ao lado também precisa de água, o que está na zona alta também precisa de água, e, para que esta chegue mais rapidamente a todos, é preciso toda essa compreensão e esse engajamento”, apela.

A empresa já conseguiu restabelecer o fornecimento de água, que está a ser feito de forma faseada por zona. Os trabalhos de consolidação ainda decorrem.

“Hoje vamos operacionalizar o terceiro motor, a motobomba, que vai permitir que as duas que estão em funcionamento trabalhem com o caudal mais baixo — que é o sistema normal de operação — para não desgastar demasiado as bombas. Tencionamos também colocar a bomba de reserva operacional ainda hoje”, explica.

Quanto à distribuição, Antão Cruz alerta que o programa experimental pode ser condicionado por eventuais roturas de tubagens, que poderão surgir no início do fornecimento de água em cada zona.

“Neste momento, não podemos nos dar ao luxo de perder água. Por isso, vamos fechar de imediato a conduta na zona afectada e proceder à reparação imediata. Na semana passada, durante o período em que não tínhamos água, identificámos vários pontos com rupturas, iniciámos o processo de reparação e conseguimos recuperar várias condutas. Esta semana, temos também planeada a continuidade da identificação e reparação de outros pontos”, afirma.

A Electra retomou a distribuição de água em São Vicente, após as chuvas intensas de 11 de Agosto terem causado sérios danos às infraestruturas de abastecimento da ilha.